Großbrand erzeugt Feuerwolke – Feuergewitter blieb aus

Die Flammen sind unter Kontrolle, doch von Entwarnung kann keine Rede sein: Im Föhrenwald kämpfen Hunderte Feuerwehrleute weiter gegen gefährliche Glutnester – sechs Einsatzkräfte wurden verletzt.

Nach dem verheerenden Wald- und Vegetationsbrand im Föhrenwald bei St. Egyden am Steinfeld dauern die Löscharbeiten auch am Donnerstag mit voller Kraft an. Der Brand konnte zwar bereits am Mittwochabend unter Kontrolle gebracht werden, ein endgültiges „Brand aus“ ist jedoch noch lange nicht in Sicht. Rund 100 Hektar Waldfläche sind von dem Großbrand betroffen.

Am Donnerstagnachmittag standen rund 300 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Unterstützt wurden die Bodentruppen von sechs Hubschraubern, die Löschwasser über dem weitläufigen Brandgebiet abwarfen. Der Einsatz dürfte nach Einschätzung der Feuerwehr noch mehrere Tage dauern.

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Wind entfacht erneut Flammen

Besonders problematisch sind zahlreiche Glutnester, die sich tief unter Wurzelstöcken und im Waldboden befinden. Die Einsatzkräfte suchen das Gebiet mithilfe von Wärmebildkameras ab. Verdächtige Stellen müssen anschließend geöffnet werden, damit das Löschwasser bis zu den glühenden Bereichen vordringen kann.

Der am Donnerstag wieder stärker werdende Wind fachte einzelne Glutnester erneut an und sorgte immer wieder für offene Flammen. Dadurch besteht weiterhin die Gefahr, dass sich das Feuer erneut ausbreitet. Die Feuerwehr arbeitet sich deshalb Stück für Stück durch das rund 100 Hektar große Areal.

Sechs Feuerwehrleute verletzt

Auf dem Höhepunkt des Großeinsatzes kämpften rund 550 Feuerwehrmitglieder gegen die Flammen. Dabei wurden sechs Einsatzkräfte verletzt. Drei Feuerwehrleute erlitten Verbrennungen, drei weitere mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Neben zahlreichen örtlichen Feuerwehren waren auch der Katastrophenhilfsdienst sowie die Sonderdienste Waldbrand und Flugdienst im Einsatz. Drohnen wurden eingesetzt, um das Brandgebiet aus der Luft zu erkunden und versteckte Brandherde aufzuspüren.

Pyrocumulus-Wolke über dem Feuer

Die gewaltige Rauchsäule war am Mittwoch über viele Kilometer hinweg sichtbar. Über dem Brandgebiet bildete sich zudem eine sogenannte Pyrocumulus-Wolke. Dabei steigt die durch das Feuer stark erhitzte Luft auf, kühlt in größerer Höhe ab und lässt die enthaltene Feuchtigkeit kondensieren. Die Wolkenbildung war ein deutliches Zeichen für die enorme Hitzeentwicklung des Brandes.

Eine Pyrocumulus-Wolke ist allerdings nicht automatisch eine Gewitterwolke. Unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen kann sie sich zu einer Pyrocumulonimbus-Wolke und damit zu einem vom Feuer ausgelösten Gewitter weiterentwickeln. Für St. Egyden wurden bislang jedoch weder eine solche Entwicklung noch vom Brand erzeugte Blitzschläge bestätigt.

Brandursache weiterhin unklar

Wie das Feuer am Mittwochnachmittag ausgebrochen ist, steht weiterhin nicht fest. Aufgrund des starken Windes und der raschen Ausbreitung der Flammen lässt sich der ursprüngliche Brandherd derzeit nur schwer bestimmen. Die genaue Untersuchung der Ursache kann voraussichtlich erst beginnen, nachdem die Feuerwehr offiziell „Brand aus“ gemeldet hat.

Die Bevölkerung wird weiterhin aufgefordert, das betroffene Gebiet großräumig zu meiden und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.