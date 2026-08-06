Schluss mit Kaffeekapseln: Was sich für Millionen Konsumenten ändert

Eine EU-Verordnung stuft Kaffeekapseln neu ein – und stellt Hersteller, Kommunen und Verbraucher vor konkrete Konsequenzen.

Ab dem 12. August 2026 gelten Kaffeekapseln in der gesamten Europäischen Union offiziell als Verpackungen – so sieht es die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) vor. Ziel der Regelung ist es, eine gemeinsame Basis für Sammlung, Trennung und Recycling zu schaffen. Da es sich um eine EU-Verordnung handelt, tritt sie in allen Mitgliedstaaten unmittelbar in Kraft, ohne dass eine Umsetzung in nationales Recht erforderlich ist.

Bisher fehlte eine klare rechtliche Einordnung: Ob Einwegkaffeekapseln zum Produkt selbst oder zur Verpackung zählen, war lange ungeklärt. Die neue Verordnung schafft hier Eindeutigkeit und könnte sowohl die Organisation der Abfallwirtschaft als auch die Verantwortung der Hersteller neu definieren.

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Sammlung bleibt regional

Allerdings bedeutet die geänderte Einstufung nicht, dass gebrauchte Kapseln künftig automatisch in der Gelben Tonne landen dürfen. Wie die Sammlung konkret organisiert wird, bleibt weiterhin Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, der zuständigen Entsorgungsunternehmen und der Gemeinden.

Vielerorts existieren bereits eigene Rückgabesysteme oder Sammelstellen für gebrauchte Kaffeekapseln. Das Recycling selbst bleibt technisch anspruchsvoll: Aluminium oder Kunststoff müssen zunächst vom Kaffeesatz getrennt werden, bevor die Materialien einer Wiederverwertung zugeführt werden können. Der verbleibende Kaffeesatz ist kompostierbar. Behörden und Entsorgungsbetriebe empfehlen daher, die Kapseln vor der Entsorgung zu entleeren und die jeweils geltenden regionalen Vorgaben zu beachten.

Weitere Verbote ab 2030

Weitere Regelungen der Verordnung – darunter ein schrittweises Verbot kleiner Einwegportionen wie Ketchup, Zucker oder Hotelkosmetika – sollen ab Jänner 2030 wirksam werden.