KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Betrugsmasche

Goldankauf-Falle in Baden: Zehn Senioren um 600.000 Euro betrogen

Goldankauf-Falle in Baden: Zehn Senioren um 600.000 Euro betrogen
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Goldverkauf mit bitterem Ende: In Baden bei Wien wurden zehn Menschen Opfer eines perfiden Betrugs – der Schaden ist enorm.

In Baden bei Wien ist durch einen organisierten Goldankaufbetrug ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise – auf Wunsch auch anonym. Meldungen werden unter der Telefonnummer 059133 3300 bei der Polizeiinspektion Baden entgegengenommen.

Insgesamt zehn Personen hatten Wertgegenstände bei einem vermeintlichen Händler abgegeben, ohne die zugesagte Zahlung jemals zu erhalten. Auf das angebliche Unternehmen waren die Betroffenen durch Zeitungsinserate sowie Werbewurfsendungen aufmerksam geworden. Der Anbieter hatte dabei mit ungewöhnlich hohen Grammpreisen für Gold geworben.

Goldübergabe ohne Zahlung

Mehrere Interessenten vereinbarten daraufhin einen gemeinsamen Termin in der Vorwoche. Zehn Personen im Alter zwischen 50 und 71 Jahren übergaben ihr Edelmetall nach einer Begutachtung durch drei Männer in dem besagten Lokal. Die für den Folgetag angekündigte Überweisung blieb jedoch aus.

Wie die Polizei mitteilte, war das Geschäftslokal in Baden bei Wien nur vorübergehend angemietet worden und ist mittlerweile wieder geschlossen. Die Behörden weisen darauf hin, dass Betrüger in Österreich und Deutschland wiederholt mit solchen temporär angemieteten Geschäftslokalen für Goldankauf werben, dabei in Zeitungen und mit Flugzetteln ungewöhnlich hohe Preise anpreisen und Kunden dazu bringen, ihre Wertgegenstände nach einer Begutachtung zu hinterlassen – ohne dass die vereinbarte Zahlung jemals erfolgt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Migrantenalltag
„Keinen Frieden mehr“: Kroate spricht über Schattenseite des Lebens im Ausland
| Insolvenz
Meeresfrüchte, Pizza – und jetzt Insolvenz: Kultlokal vor dem Aus
| Naturkatastrophe
Dramatisches Erdbeben-Video: Ärzte halten Patienten am OP-Tisch fest
| Stallbrand
Inferno auf Bauernhof: Über 1.000 Schweine sterben in den Flammen
| Verkehrsunfall
4-Jähriger vor den Augen seiner Eltern tödlich erfasst
MEHR AKTUELLE NEWS