Risikowolf zu nah an Menschen: OÖ ordnet Abschuss an

Ein Wolf in Oberösterreich hat eine Grenze überschritten – nun ist sein Abschuss bis August 2026 offiziell genehmigt.

In Oberösterreich ist ein Wolf behördlich als sogenannter Risikowolf eingestuft worden – eine Klassifizierung, die den Abschuss des Tieres nun rechtlich ermöglicht. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Beurteilung der zuständigen Stellen, dass das Tier seine angeborene Scheu gegenüber Menschen verloren hat. In den Tagen zuvor war der Wolf mehrfach in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten und landwirtschaftlichen Anlagen beobachtet worden – in zwei besonders auffälligen Fällen direkt neben bewohnten Gebäuden sowie auf angrenzenden Viehweiden.

Erste Versuche, das Tier zu vergrämen, schlugen fehl; erst nach wiederholten und intensivierten Maßnahmen zog sich der Wolf schließlich zurück, wie das Portal Heute berichtet.

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Klare Ansage

Für das Land Oberösterreich markiert dieses Verhalten eine nicht mehr tolerierbare Schwelle. „Die natürliche Scheu vor dem Menschen ist eine entscheidende Grenze. Wenn ein Wolf diese Scheu verliert und wiederholt in unmittelbarer Nähe von Menschen, Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Anwesen auftaucht, müssen wir entschlossen reagieren“, erklärt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Gestützt auf die oberösterreichische Wolfsmanagementverordnung wurde das Tier daraufhin offiziell als Risikowolf klassifiziert, womit eine sogenannte Entnahme – sprich der Abschuss – rechtlich gedeckt ist. Die erteilte Genehmigung hat Gültigkeit bis zum 29. August 2026. Sowohl die zuständigen Jagdausübungsberechtigten als auch die betroffenen Behörden wurden bereits in Kenntnis gesetzt.

Die oberösterreichische Wolfsmanagementverordnung definiert einen Risikowolf als Tier, das auffälliges, kritisches oder gefährliches Verhalten zeigt, wobei gefährliches Verhalten unter anderem dann vorliegt, wenn ein Wolf mehr als zweimal während der Aktivitätszeit des Menschen in einer Siedlung oder bei einem von Menschen bewohnten Gebäude auftaucht. Nach der bis 31. Dezember 2026 befristeten Verordnung dürfen Risikowölfe, die gefährliches Verhalten zeigen, innerhalb von vier Wochen nach dem letzten Vorfall und in einem Radius von bis zu zehn Kilometern um den letzten Vorfall erlegt werden.

Sicherheit hat Vorrang

Für Landesrätin Langer-Weninger hat die Sicherheit der Bevölkerung dabei absoluten Vorrang. Ziel sei es, präventiv zu handeln, noch bevor es zu gefährlichen Situationen komme. „Wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst und handeln, bevor etwas passiert. Die Bevölkerung muss darauf vertrauen können, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht“, betont sie.

Der Schutz der Menschen sowie der bäuerlichen Familienbetriebe habe oberste Priorität. Der Wolf, der zuletzt wiederholt im Gemeindegebiet von Peilstein im Mühlviertel auftauchte, wurde offiziell als Risikowolf eingestuft. Damit ist der Abschuss des Tieres bis Ende August 2026 erlaubt.