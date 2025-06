Hanuma kocht: Wassermelonentorte

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Dieser Kuchen enthält zwar keine Wassermelone – sieht aber genauso aus! Saftig, fröhlich und unkompliziert. Die grüne Biskuitbasis, der cremige Vanillepudding und der fruchtige Guss mit „Schokokernen“ begeistern nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene und passen einfach perfekt zum Sommer.

Zutaten für eine Tarteform

(28 cm Durchmesser, Höhe 3,5 cm – wichtig)

oder eine Springform mit 26-28 cm Durchmesser

Boden

200 g Tiefkühlspinat, aufgetaut

80 ml Milch

80 ml Sonnenblumenöl

3 Eier Gr. M, auf Zimmertemp.

150 g Zucker + etwas Vanille

220 g Mehl + ½ Pkg. Backpulver (=8 g)

ein Stück weiche Butter und etwas Mehl für die Form

Pudding

500 ml Vollmilch

80 g Zucker und etwas Vanille

20 g Mehl

30 g Speisestärke

Guss

350 ml Kirschsaft (oder Saft von 1 Glas Sauerkirschen)

30 g Zucker

20 g Speisestärke

Schokodrops als Deko (für die Kerne)

Zubereitung

1) Heizt den Ofen auf 180 Grad O/U Hitze vor. Streicht die Form gründlich mit der weichen Butter aus und bemehlt den Boden und die Seiten/Rillen. Entfernt das überschüssige Mehl.

2) Drückt den aufgetauten Spinat aus, gebt ihn mit Milch und Öl in einen Smoothiemaker, Standmixer oder verwendet einen Pürierstab und püriert alles möglichst fein, bis eine cremige Paste entsteht.

3) Mixt die Eier mit dem Zucker hellgelb und schaumig. Rührt zügig die Spinatmasse ein. Vermischt Mehl und Backpulver und siebt es in 2 Touren über den Teig. Kurz mit dem Mixer vermischen.

4) In die vorbereitete Form umfüllen, glattstreichen und die Form ein paar Mal vorsichtig auf die Arbeitsplatte schlagen, um Luftlöcher im Boden zu vermeiden.

5) Im vorgeheizten Ofen ca. 20-25 min backen. Am Ende Stäbchenprobe machen. Den Boden aus dem Ofen herausnehmen und vollständig auskühlen lassen. Danach den stürzen und auf einen Servierteller legen.

6) Pudding: alle angeführten Zutaten in einen Topf geben und gründlich mit einem Schneebesen vermischen, bis alle Klümpchen entfernt sind. Dann auf den Herd stellen und erhitzen. Unter ständigem Rühren einen Pudding kochen. Am Ende, wenn es anfängt anzudicken, Hitze etwas reduzieren (7 von 9) und unter Rühren köcheln, bis er schön dickflüssig ist. Danach sofort in die Mulde im Boden einfüllen und glattstreichen. Auskühlen lassen, bis er fest ist.

7) Guss: alle Zutaten verrühren und aufkochen. Unter Rühren kochen, bis es andickt. Den Guss vorsichtig über dem fest gewordenen Pudding verteilen. Wiederum auskühlen lassen. Danach mit Schokodrops dekorieren und am besten für mehrere Stunden in den Kühlschrank stellen.

Tipps

1) Wichtig: bitte nicht Öl statt Butter verwenden! Lernt aus meinen Fehlern und verwendet Butter und Mehl. Damit ist bei mir noch nie etwas kleben geblieben. Mit Öl kam das schon vor. Schade um die Arbeit und die Zutaten.

2) Ich habe ihn bislang nur mit TK Spinat gemacht aber 200 g gefr. entspricht 500 g frischen Spinat. Es sollte also auch damit klappen.

3) Statt Kirschsaft könnt ihr Erdbeer,- oder Himbeersaft verwenden.

4) Falls ihr Saft von Sauerkirschen im Glas verwendet und es bleiben Kirschen übrig – probiert meinen Kirschkuchen vom Blech. Da reichen auch die Kirschen von 1 Glas zum Belegen aus. Tipp: Kirschen mit Schokoraspeln bestreuen und erst dann backen.

5) Der Kuchen ist, gut abgedeckt und gekühlt, 2-3 Tage haltbar.