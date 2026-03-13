Hebamme flieht aus Kreißsaal – Vater entbindet Baby allein

Ein Kreißsaal, eine verschwundene Hebamme – und ein Vater, der in letzter Sekunde handeln muss.

Als Jo ins John Radcliffe Hospital Women’s Centre in Oxford eingeliefert wurde, hätte niemand ahnen können, was sich in jenem Kreißsaal abspielen sollte. Die Wehen hatten zwei Wochen zu früh eingesetzt – ein Umstand, der die Geburt von vornherein zur Hochrisikoentbindung machte. Jo litt an mehreren gesundheitlichen Vorerkrankungen, und die Erinnerung an eine frühere traumatische Geburt, bei der sie ihren Sohn beinahe verloren hatte, saß tief.

Zunächst schien alles gut: Eine erfahrene, einfühlsame Hebamme betreute sie. Doch als diese anderweitig gebraucht wurde, übernahm eine Vertretung – und damit begann, wie Jo es beschreibt, der Albtraum. „Von da an ging es bergab; es war wirklich schlimm“, sagt sie. Die neue Hebamme wirkte weniger routiniert, kommunizierte kaum und vermittelte keinerlei Sicherheit.

Allein im Kreißsaal

Was dann folgte, spielte sich am 21. Februar ab. Der Herzschlag des Babys schwankte – nach jeder Wehe, was medizinisch als normal gilt. Doch die Hebamme verfiel in Panik. „Aber sie geriet in Panik, was wiederum mich in Panik versetzte“, schildert Jo. Die Hebamme lagerte sie ständig um, informierte sie schließlich, der Herzschlag des Kindes sinke gefährlich – und verließ dann den Raum. „Bevor wir uns versahen, war sie weg. Wir waren allein.“

Jos Ehemann Matt lief ihr nach und holte sie zurück. Doch die Hebamme verschwand kurz darauf ein zweites Mal – diesmal für zehn bis fünfzehn Minuten. Der Notrufknopf hinter Jos Bett war für das Paar nicht erreichbar. Matt, ein ehemaliger Rettungssanitäter, erkannte: Es gibt keinen anderen Weg. „Nachdem sie ein zweites Mal hinausgelaufen war, wurde mir klar, dass wir das Baby selbst zur Welt bringen müssen. Ich zog Handschuhe an – und Minuten später war das Baby da.“

Cleo Gray kam zur Welt, doch die Nabelschnur hatte sich um ihren Hals gewickelt. Matt löste sie behutsam, konnte den Schleim jedoch nicht vollständig entfernen. „Ich habe sie gesäubert und abgetrocknet und Jo gegeben“, erzählt er. Als das Personal schließlich den Raum betrat, hielt Jo ihre kleine Tochter bereits im Arm. „Sie sagten mir, es sei gut, dass ich Handschuhe angezogen hatte“, so Matt – eine Aussage, die angesichts der Umstände kaum zu fassen ist.

Cleo ist das vierte Kind des Paares. Dass die Geburt so hätte enden können, lässt Jo bis heute nicht los. „Es ist erschreckend. Es hätte so schlimm ausgehen können“, sagte sie dem Banbury Guardian. Eine Entschuldigung habe es vom Personal zunächst nicht gegeben – man habe dem Paar lediglich mitgeteilt, der Vorfall sei „sehr bedauerlich, aber alles sei in Ordnung.“

Formelle Beschwerde

Das Paar reichte formelle Beschwerden beim Oxford University Hospitals Trust (OUH) sowie bei der Care Quality Commission (britische Gesundheitsaufsichtsbehörde) ein. Der OUH, der das John Radcliffe Hospital in Oxford betreibt, entschuldigte sich in der Folge bei der Familie und kündigte eine umfassende interne Untersuchung an. „Wir können keine weiteren Details nennen, solange die Untersuchung läuft, verpflichten uns aber zu Offenheit und Transparenz, wenn wir unsere vollständigen Ergebnisse mit Jordan und Matthew teilen, sobald der Prozess abgeschlossen ist“, erklärte ein Sprecher.

Der Fall reiht sich in ein größeres, beunruhigendes Bild ein: Die Entbindungsstation des OUH gehört zu jenen zwölf Abteilungen, die derzeit im Rahmen der nationalen Untersuchung zu Geburts- und Neugeborenenversorgung – der sogenannten National Maternity and Neonatal Investigation – unter die Lupe genommen werden.

Ein bereits vorliegender Zwischenbericht attestiert der NHS (britisches Gesundheitssystem)-Geburtshilfe tief verwurzelte strukturelle Probleme.