Hofer senkt bei diesen Produkten die Preise!

Hofer setzt den Rotstift an: Nach über 1.300 Preissenkungen seit Jahresbeginn folgt ab 16. Oktober die nächste dauerhafte Preisoffensive bei Grundnahrungsmitteln.

Der Diskonter Hofer hat in Österreich seit Jännerbeginn die Preise bei mehr als 1.300 Artikeln reduziert. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, werden ab 16. Oktober weitere Preissenkungen bei ausgewählten Grundnahrungsmitteln folgen – diesmal nicht als kurzfristige Aktion, sondern als dauerhafte Maßnahme. Laut der Aussendung unterstreicht Hofer damit seinen Anspruch, verlässlich günstige Preise bei gleichbleibender Qualität anzubieten.

Bei der Auswahl der preisreduzierten Waren konzentriert sich der Diskonter nach eigenen Angaben auf besonders nachgefragte Produkte. So kostet der MILSANI Käseaufschnitt künftig 1,99 Euro statt bisher 2,39 Euro pro Packung, was einer Ersparnis von über 16 Prozent entspricht. Noch deutlicher fällt die Preissenkung bei den MILSANI Butterkäse Scheiben aus, die um 21 Prozent von 3,79 Euro auf 2,99 Euro pro Packung reduziert werden.

Umfassende Preissenkungen

Auch frische Karotten vom Hofer Marktplatz werden günstiger: Ein Kilogramm kostet künftig 1,29 Euro statt 1,49 Euro – eine Preisreduktion um mehr als 13 Prozent. Weitere Preissenkungen betreffen die NATURE’S GOLD Pommes Frites mit über 15 Prozent Ersparnis sowie die GOLDEN SEAFOOD MSC (Nachhaltigkeitssiegel) Fischstäbchen, die um rund 14 Prozent günstiger angeboten werden.

Die ab 16. Oktober dauerhaft reduzierten Preise im Detail: MILSANI Käseaufschnitt (250 g) für 1,99 Euro statt 2,39 Euro (-16,7 Prozent), MILSANI Butterkäse Scheiben (400 g) für 2,99 Euro statt 3,79 Euro (-21,1 Prozent), GOLDEN SEAFOOD MSC Fischstäbchen (450 g) für 2,39 Euro statt 2,79 Euro (-14,3 Prozent), NATURE’S GOLD Wellenschnittpommes (1 kg) für 1,49 Euro statt 1,79 Euro (-16,7 Prozent), NATURE’S GOLD Pommes Frites (2 kg) für 2,99 Euro statt 3,55 Euro (-15,7 Prozent), GENUSS 100 % AUS ÖSTERREICH XXL Extrawurst (1 kg) für 3,99 Euro statt 4,59 Euro (-13 Prozent), GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Schinkenaufschnitt (240 g) für 2,99 Euro statt 3,47 Euro (-13,8 Prozent) und Karotten (1 kg) für 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-13,4 Prozent).