Preishammer bei Hofer: 1.200 Produkte dauerhaft billiger

HOFER hat im laufenden Jahr die Preise von 1.200 Artikeln nach unten korrigiert, wodurch Kundinnen und Kunden spürbare finanzielle Entlastungen erfahren. Diese Preisreduktionen sind keine kurzfristigen Aktionen, sondern dauerhafte Vergünstigungen – der sogenannte HOFER Preis.

Das Unternehmen verfolgt dabei konsequent den Grundsatz, verbesserte Konditionen im Einkauf umgehend an die Kundschaft weiterzugeben.

Besonders bei Grundnahrungsmitteln setzt der Diskonter auf attraktive Preisgestaltung. So konnten Konsumentinnen und Konsumenten in diesem Jahr von günstigeren Angeboten bei Speiseölen, Kaffeeprodukten, Grillartikeln, Haushaltswaren und zuletzt auch bei ausgewählten Buttersorten profitieren. Die insgesamt 1.200 Preissenkungen sind langfristig angelegt und verschaffen den Käuferinnen und Käufern nachhaltige Einsparungen.

Der Lebensmittelhändler beweist damit seine Kundennähe und unterstreicht die Verlässlichkeit seiner Preispolitik.

Konkrete Einsparungen

Zu den konkreten Preissenkungen zählen unter anderem: Milsani Butter aus Österreich (250 g) für 1,79 Euro statt bisher 1,99 Euro – eine Reduktion um 10 Prozent. Der BARISSIMO Classico Kaffee (500 g) kostet nun 4,99 Euro anstelle von 5,99 Euro, was einer Ersparnis von 16,6 Prozent entspricht. Auch das BELLASAN Speiseöl (500 ml) wurde von 2,19 Euro auf 1,99 Euro gesenkt, was einer Preisreduktion von 9,1 Prozent gleichkommt.

Unternehmensprofil

Die HOFER KG gehört mit rund 540 Filialen und mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern Österreichs. Das in Sattledt ansässige Unternehmen steht unter dem Motto „Da bin ich mir sicher“ für erstklassige Qualität zu günstigen Preisen.

Das reguläre Sortiment umfasst etwa 3.000 Produkte des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsangebote.

Zudem engagiert sich HOFER aktiv für den Klimaschutz.