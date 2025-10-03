Vater und Bruder schlagen Verwandten ins Spital

Brutale Szenen in der Öffentlichkeit: Zwei Männer prügeln einen Passanten nieder und flüchten. Die schockierende Wendung: Die Täter sind Vater und Bruder des Opfers.

Mehrere Zeugen beobachteten am Donnerstag gegen 12.20 Uhr eine brutale Szene auf offener Straße: Zwei Männer attackierten einen Passanten mit Faustschlägen und Fußtritten. Nach der Gewalttat stiegen die Angreifer in ein Auto und fuhren davon, während das verletzte Opfer am Boden zurückblieb. Aufmerksame Passanten notierten das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs und verständigten umgehend die Polizei. Noch bevor die Beamten am Tatort eintrafen, hatte sich allerdings auch der Verletzte vom Schauplatz entfernt.

Sowohl die Täter als auch das Opfer konnten später von den Ermittlern ausgeforscht werden. Für den 41-jährigen Verletzten endete der Vorfall im Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste, wie die Polizei mitteilte.

Familiärer Hintergrund

Bei der Nachverfolgung des Fahrzeugkennzeichens stießen die Beamten an der Zulassungsadresse auf eine Frau und zwei Männer armenischer Herkunft. Im Gespräch mit den Polizisten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Angegriffenen um den 41-jährigen Sohn der Frau handelte. Als Täter identifizierte sie ihren 63-jährigen Ehemann sowie ihren anderen 39-jährigen Sohn. Nachdem die Wohnadresse des Opfers nun bekannt war, wurde umgehend ein Rettungswagen dorthin geschickt. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Die beiden tatverdächtigen Familienmitglieder verweigerten jegliche Aussage zu den Vorwürfen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.