Tschüss Sommer – jetzt bringt SONAX dein Auto auf Glanz

Der Sommerurlaub ist vorbei, die Koffer längst verstaut und während wir noch von Sonne, Meer und Balkanstimmung träumen, erzählt unser Auto eine andere Geschichte. Klebrige Baumharzflecken, Insektenreste von der Autobahn und staubige Felgen sind die Mitbringsel, auf die wir gut verzichten könnten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, klar Schiff zu machen – oder besser gesagt: klar Auto. Denn je länger die Spuren des Sommers haften, desto schwieriger lassen sie sich entfernen.

Für die perfekte Nach-Urlaubsreinigung haben wir uns mit unserem SONAX-Experten Wolfgang bei der OMV-Tankstelle in Hirschstetten getroffen. Passend, denn dort gibt es nicht nur die Waschanlage, sondern auch die SONAX-Produkte zum Mitnehmen. Wolfgang zeigt, wie einfach die Pflege funktioniert, wenn man weiß, worauf es ankommt.

Baumharz zum Beispiel – kaum jemand bleibt im Sommer verschont. Wer im Schatten parkt, kennt die klebrigen Spuren. Wolfgang beruhigt: „Das schaut hartnäckig aus, ist aber kein Drama.“ Sein Tipp: punktuell sprühen statt großflächig. Kurz darauf ist das Harz verschwunden und die Sicht wieder klar.

Auch die Autobahnfahrten hinterlassen Spuren. Die Front wird zum Schauplatz für Insektenreste, die sich festsetzen. Hier kommt der InsektenStar ins Spiel. Aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit Wasser nachwischen – und schon ist alles wieder frei. „Das ist einer unserer Favoriten, weil er schnell und zuverlässig funktioniert“, erklärt Wolfgang, während die Scheinwerfer glänzen.

Sonax 1 von 6

Und dann die Felgen. Oft unterschätzt, aber wie das perfekte Paar Schuhe: Sie runden den Auftritt ab. Der Extreme Felgenreiniger sorgt dafür, dass auch hier wieder alles stimmt. Beim Aufsprühen verfärbt er sich, der Wirkindikator zeigt, dass das Produkt arbeitet. Nach fünf Minuten Abspülen strahlen die Felgen wie neu. „Man sieht sofort den Unterschied – und das Ergebnis überzeugt.“

Natürlich endet die Pflege nicht außen. Auch im Innenraum hat der Sommer Spuren hinterlassen: Staub, Sand, Fingerabdrücke auf Displays. Mit dem neuen Turbo-Innentuch geht es einfach. Einmal drüberwischen und alles ist wieder frisch, streifenfrei und sauber. Cockpit, Textilien, empfindliche Oberflächen – ein Tuch, viele Möglichkeiten.

Gerade nach den Sommermonaten ist es wichtig, alle Bereiche gründlich zu reinigen. Baumharz oder Insektenreste sind nicht nur unschön, sie können sich sogar in Lack oder Glas einbrennen. Wer sich die Zeit nimmt, schützt sein Auto langfristig und hat länger Freude daran.

Und das Beste: Alle vorgestellten Produkte gibt es direkt an vielen OMV-Tankstellen. Beim nächsten Tankstopp einfach mitnehmen, gleich anwenden oder für den Waschanlagenbesuch bereithalten – so wird aus der Reinigung kein Muss, sondern fast ein Ritual. Sauber durch Wien, sauber in den Herbst – euer Auto wird euch dankbar sein.

Autorin: Marianne Pušić

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.