Erster Schnee: Früher Wintereinbruch überrascht Bosnien-Herzegowina

Der Winter meldet sich vorzeitig in Bosnien und Herzegowina: Auf den Berggipfeln Bjelašnica, Jahorina und Vlašić fiel bereits der erste Schnee bei Minusgraden.

Obwohl der Kalender erst kürzlich den Herbst eingeläutet hat, zeigt sich in den Gebirgsregionen Bosnien und Herzegowinas bereits der Winter. Am 2. Oktober fielen die ersten Schneeflocken dieser Saison auf den Berggipfeln Bjelašnica, Jahorina und Vlašić.

Die Temperaturen sind in den Höhenlagen deutlich unter den Gefrierpunkt gesunken. Auf der Bjelašnica wurden minus vier Grad gemessen, die Jahorina verzeichnete minus ein Grad und am Vlašić zeigte das Thermometer minus drei Grad.

Erste Schneedecke

Auch der Prokoško-See wurde inzwischen von den ersten Schneeflocken bedeckt, während auf der Jahorina bereits eine mehrere Zentimeter hohe Schneedecke liegt.