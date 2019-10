Hollywoodstar bricht aus Liebe zu Serbin mit seiner Familie (FOTOS)

Der bekannte Filmstar brach jeglichen Kontakt mit seiner Familie ab, da sie die Beziehung zu seiner Auserwählten nicht unterstützen.

Christian Bale lebt bereits seit Jahren mit seiner Frau Sandra (Srboslava Sibi) Blažić in glücklicher Ehe. Bevor er die hübsche Serbin kennenlernte, dachte er, dass er niemals heiraten würde. Doch Sandra, deren Eltern 1960 aus Belgrad nach Amerika auswanderten, konnte ihn umstimmen.

Die Liebe zu Sandra bedeutete jedoch auch einen Bruch mit seiner Familie, da sie die Beziehung nicht guthießen. Nichtsdestotrotz lässt der Oscar-Preisträger keine Gelegenheit aus, seine Ehefrau bis in den Himmel zu loben und sieht in ihr den Grund für seinen großen Erfolg.

Christians Mutter und Schwester waren jedoch von Anfang an gegen die Liebe der beiden, weshalb er vor neun Jahren jeglichen Kontakt zu ihnen abbrach. 2008 soll Bale seine Familienmitglieder sogar aus einem Hotelzimmer geschmissen haben, da sie schlecht über Sandra sprachen.

„Ich weiß nicht, was mit ihm an diesem Abend los war. Er schrie uns ohne Grund an und seine Ehefrau Sandra, welche ich nur ein paar Mal gesehen habe, sah stumm zu. Christian fehlt uns sehr. Er meldet sich weder am Telefon, via E-Mail oder zum Geburtstag. Er hat sogar mehrmals seine Telefonnummer gewechselt. Um zu wissen, wie er aussieht, muss ich seine Bilder sogar im Internet suchen – von meinen Enkelkindern ganz zu schweigen“, so Bales Mutter, Sharon im Interview.

Die Fotos des Paares findet ihr auf der zweiten Seite!