Blitz schlägt ein – Pferd tot, Besitzer überlebt wie durch ein Wunder

Es klingt wie eine Legende aus einer anderen Zeit: Mladen Tomovic aus dem serbischen Dorf Kostunici (Serbien), überlebte einen direkten Blitzschlag – ohne jegliche Folgeschäden. Ein Ereignis, das ihn zum medizinischen Phänomen und zum Helden volkstümlicher Erzählungen machte.

An einem stürmischen Augusttag im Jahr 1979 ereignete sich nahe dem Dorf Kostunici auf dem Suvobor-Massiv ein Vorfall, der sich tief in das kollektive Gedächtnis der lokalen Bevölkerung einbrennen sollte. Mladen Tomovic, ein bodenständiger Landwirt, wurde Opfer einer seltenen Laune der Natur: Ein Blitz traf ihn unmittelbar, während er nichtsahnend sein Pferd losband. Die wahrscheinliche Todesgefahr, von einem Blitz getroffen zu werden, wurde in diesem Moment für Tomovic zur schockierenden Realität.

Überlebenskampf und das Wunder von Kostunici

Die Einzelheiten des Vorfalls sind ebenso dramatisch wie unerwartet. „Ich habe gerade das Pferd losgebunden, als ich eine starke Explosion hörte. Danach kann ich mich an nichts erinnern“, erinnert sich Mladen. Seine Frau, Ljiljana Tomovic, vervollständigte die Geschichte: „Es regnete wie aus Kübeln, ein schweres Unwetter mit stürmischem Wind und Donner dauerte Stunden. Als der Blitz ganz in der Nähe einschlug, bebte unser ganzes Haus.“ Die Sorge um ihren Ehemann wuchs, als dieser länger als dreißig Minuten nicht zurückkehrte. Schließlich fand sie ihn regungslos am Boden liegend.

Ein neuer Geburtstag

Gegen alle Wahrscheinlichkeit und zum Erstaunen der herbeigeeilten Nachbarn, hatte Mladen Tomovic das Unfassbare überstanden. Während sein treuer Gefährte Kokan, das Pferd, dem Blitzschlag zum Opfer fiel, blieb Mladen ohne dauerhafte Verletzungen – eine Tatsache, die Ärzte als ein wahres Phänomen betrachten. Seitdem feiert der „Mann, den der Blitz traf“, zwei Geburtstage: Seinen eigentlichen und den Tag, an dem er sein zweites Leben begann. Sein Erlebnis feiert er mit Freunden und Familie, traditionell mit einem gedrehten Spanferkel oder Lamm und unverzichtbarer Harmonika-Musik.

Sicherheitstipps von Experten

Klimatologen raten, bei Gewittern umsichtig zu sein. Das Verlassen offener Flächen, das Meiden hoher Objekte und Bäume oder gar das Auf-den-Zehenspitzen-Stehen können im Ernstfall lebensrettend sein. Jedes Abheben vom Boden könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen, sollte der Blitz doch einschlagen.

https://serbiantimes.info/mladen-i-konja-udario-grom-zivotinja-odmah-stradala-a-vlasnik-postao-medicinski-fenomen/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ThZhrSfe46D2AJO0xHGkQYxke2RMowuYX_VeVkpaKGqXkn9j5NYSb11M_aem_AeGTxF0AvNlC424N1Pb-XYaRGxLioLkbn_gU8pv3B1P0ycQ6IEylwBrbZiEz_kKbHpdMWanGUoWxKNVgcRYJV9Pa