Hündin mit ihren Welpen ausgesetzt und an Tor gekettet

Sieben Hunde wurden in der irischen Grafschaft Roscommon an ein Tor gekettet und ihrem Schicksal überlassen.

Unterkühlt und verängstigt fanden Helfer der irischen Tierschutzorganisation ISPCA eine Hündin, die zusammen mit ihren sechs Welpen nicht nur ausgesetzt sondern auch an ein Tor gekettet wurde.

UPDATE:

Emmy Lou and her six little puppies Billy Ray, Dixie, Dolly, Dotty, June and Patsy are all doing really well in #ISPCA care. #ThankYou so much to everyone who has donated https://t.co/cs94PJt0on 🐾🐾

#rescuedog #AdoptDontShop #rehome #donate #puppylove #EndCruelty pic.twitter.com/jRSJaQUxv9

— ISPCA (@ISPCA1) 6. November 2019