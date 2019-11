Virologen empfehlen Impfung: Gefährliche Grippe-Welle startet wieder!

Allein letztes Jahr starben 1.400 Menschen an Influenza, nun bahnt sich erneut eine Grippe-Welle an!

Mehr als drei Mal so viele Opfer wie im Straßenverkehr, forderte der Grippevirus letztes Jahr. Allein heuer sind über 1.100 Proben mit Influenzaerregern in das europäische Viruslabor eingegangen. Virologen der MedUni Wien empfehlen eine Impfung gegen die Krankheit und raten zu Vierfach-Vakzinen.

„Obwohl die Influenza in Europa im Vergleich zu anderen Infektionserkrankungen die mit Abstand höchste Inzidenz (Häufigkeit; Anm.) und auch die höchste Mortalität (Todesfälle; Anm.) aufweist, wird sie allgemein noch immer unterschätzt“, so Expertin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien.“

„Die alljährlich vom Zentrum für Virologie durchgeführten Schätzungen zur Influenza-Inzidenz in Österreich zeigen, dass während der letzten – als moderat einzustufender – Influenzasaison 2018/19 circa 140.000 bis 150.000 Personen an dieser Infektion erkrankten. Zum Vergleich, während der vorhergehenden sehr starken Grippewelle der Saison 2017/18 erkrankten über 400.000 Personen in Österreich an der Influenza.“

