Leichenfund am Wienerberg: Neue Ermittlungsergebnisse

Ein Spaziergänger stößt auf eine skelettierte Leiche im Erdloch. Die mysteriösen Umstände werfen Fragen auf, doch die Todesursache ist nun geklärt.

Die am Sonntag in einem Erdloch in Wien-Favoriten aufgefundene Tote ist eines natürlichen Todes gestorben. Nach Angaben der „Krone“ konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Ein Mann, der mit seinem Hund auf dem Wienerberg spazieren ging, hatte am Wochenende die grausige Entdeckung gemacht: Auf einer Grünfläche befand sich in einem Erdloch eine bereits weitgehend skelettierte Leiche. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und zog zunächst auch ein mögliches Fremdverschulden in Betracht.

Natürlicher Tod

Mittlerweile hat sich dieser anfängliche Verdacht nicht erhärtet, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die Untersuchungen ergaben, dass die Frau auf natürliche Weise verstorben ist.

Offene Fragen

Ungeklärt bleibt jedoch weiterhin, wer die vermutlich aus dem Obdachlosenmilieu stammende Verstorbene in das Erdloch gebettet und zugedeckt hat.

Auch die Identität der Toten konnte bislang nicht festgestellt werden.