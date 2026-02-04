Millionen lachen über „peinlichsten Raubüberfall“ (VIDEO)

Ein Video eines dilettantischen Schmuckraubes in London sorgt derzeit für Millionen Klicks in den sozialen Netzwerken. Besonders auf TikTok verbreitete sich der knapp einminütige Clip rasant und wurde allein auf dem Kanal des US-Senders abc7 Chicago bereits 30 Millionen Mal aufgerufen. In den Kommentaren bezeichnen Nutzer die Aktion als „peinlichsten Raubüberfall aller Zeiten“.

Die Aufnahmen zeigen das Juweliergeschäft Gregory & Co im wohlhabenden Londoner Vorort Richmond, gefilmt aus der Perspektive eines gegenüberliegenden Geschäfts. Zu sehen sind zwei maskierte Männer vor dem Laden: Während einer mit einem Vorschlaghammer erfolglos versucht, die Schaufensterscheibe einzuschlagen, wartet sein Komplize mit einer blauen IKEA-Tasche geduldig daneben. Nach mehr als zehn Schlägen ist die Scheibe noch immer intakt.

Gescheiterter Einbruch

Als es einem der Täter schließlich gelingt, die Scheibe mühsam einzudrücken, beginnt der zweite Mann, Schmuck in seine Plastiktasche zu räumen. Seine Beutetour wird jedoch jäh unterbrochen, als eine Verkäuferin ihn überraschend mit einer Schmuckbox auf den Kopf schlägt. Der Raubversuch endet abrupt, als die Scheibe vollständig aus dem Rahmen fällt und die Angestellten beginnen, die Schmuckstücke ins Ladeninnere zu retten.

Die letzten Sekunden des Videos zeigen die beiden Täter auf der Flucht durch eine Gasse. Laut BBC ereignete sich der Vorfall nach Angaben der Metropolitan Police am Samstag gegen 10:30 Uhr. Die Behörden stufen den Fall als schweren Einbruch ein.

Virale Reaktionen

Bislang wurden keine Festnahmen gemeldet. Das betroffene Juweliergeschäft befindet sich im Paved Court in Richmond – einer schmalen Fußgängerzone mit kleinen Geschäften, Cafés und historischen Gebäuden. In den sozialen Medien nehmen zahlreiche Nutzer den missglückten Überfall mit Humor.

In den Kommentaren finden sich Bemerkungen wie: „Das ist der peinlichste Raubüberfall überhaupt.“ „Sie haben sich ihre immer so nützliche IKEA-Blaue-Tasche geschnappt 😭 omg.“ „Ich wünschte, ich hätte deren Selbstvertrauen! lol“ „Diese IKEA-Taschen sind echt super praktisch.“

„Was für ein schlampiger Raub. Man kann kaum anders, als über ihre Dummheit und Nachlässigkeit zu lachen.“