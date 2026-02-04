Nach Gebärmutter-Skandal: Gesunde Lunge einer weiteren Patientin einfach entfernt

**Nach einer falschen Krebsdiagnose musste sich eine 48-Jährige einer unnötigen Operation unterziehen. Die Folgen: eine lange Narbe, körperliche Einschränkungen und Angstzustände.**

Nach der Aufregung um eine junge Oberösterreicherin, der ohne medizinische Notwendigkeit die Gebärmutter entfernt wurde, kommt nun ein weiterer Fall einer mutmaßlichen Fehldiagnose ans Licht. Die Patientin aus Linz musste sich nach einer falschen Krebsdiagnose am Kepler Uniklinikum einer Operation unterziehen, bei der neben der Gebärmutter auch beide Eileiter und ein Eierstock entfernt wurden. Das Krankenhaus führt den Fehler auf eine kontaminierte Gewebeprobe zurück.

⇢ Nach Horror-Fehldiagnose: Partei fordert Leihmutterschaft-Finanzierung

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Steiermark, wie nun bekannt wird. Laut einem Bericht von „Servus TV“ suchte eine 48-jährige Frau im September 2024 das Landesklinikum Graz auf. Sie klagte über Fieber, Schüttelfrost und allgemeine Schwäche. Zur Diagnosestellung veranlassten die Mediziner eine CT-Untersuchung des Brustkorbs, die zwar entzündliche Veränderungen, jedoch keine Anzeichen für einen Tumor ergab.

Dennoch wurde zur weiteren Abklärung eine Gewebeentnahme durchgeführt. Das Ergebnis der histologisch-pathologischen Untersuchung war alarmierend: Adenokarzinom – eine Form von Lungenkrebs. Die behandelnden Ärzte empfahlen der Patientin aufgrund der vermeintlichen Dringlichkeit einen umgehenden chirurgischen Eingriff zur Entfernung des vermeintlichen Tumors.

Unnötige Operation

Die Operation wurde schließlich in einer Privatklinik durchgeführt. Nach dem Eingriff folgte die erschütternde Erkenntnis: Die Patientin litt zu keinem Zeitpunkt an Krebs. Der operative Eingriff war vollkommen unnötig gewesen.

⇢ Gesunde Gebärmutter entfernt: „Sie hatte einfach Pech“ – Anwalt tobt

In der Sendung „Blickwechsel“ nimmt Karin Prutsch-Lang, die Rechtsvertreterin der Betroffenen, klar Stellung. Sie sieht den Fehler eindeutig in der falschen Befundung. Diese habe dazu geführt, dass ihrer Mandantin ein Teil eines Organs entfernt wurde, obwohl keine Krebserkrankung vorlag.

Gravierende Folgen

Die Konsequenzen für die Patientin sind gravierend: Sie trägt nun eine 15 bis 17 Zentimeter lange Operationsnarbe, die mit Taubheitsgefühlen verbunden ist. Zudem leidet sie unter erheblich eingeschränkter körperlicher Belastbarkeit und schweren Angstzuständen. Die Anwältin berichtet, dass ihre Mandantin aus Todesangst vor der Operation sogar Abschiedsbriefe an ihre Angehörigen verfasst hatte.

Die Rechtsvertreterin fordert nun Schadenersatz von der KAGes, den steiermärkischen Krankenanstalten. Diese verweisen auf Anfrage des Fernsehsenders auf das laufende Gerichtsverfahren und erklären, dass der komplexe Sachverhalt zunächst juristisch aufgearbeitet werden müsse, weshalb man derzeit keine inhaltliche Stellungnahme abgeben könne.