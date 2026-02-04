Roboter-Revolution: Serbien wird Europas erste KI-Humanoiden-Fabrik

**Serbien macht den nächsten Schritt in die Zukunft: Chinesische Unternehmen wollen das Balkanland zum ersten europäischen Produktionsstandort für KI-gestützte humanoide Roboter machen.**

Die chinesischen Unternehmen Minth und AgiBot haben heute in Belgrad ihre Vision für die Produktion von KI-gestützten humanoiden Robotern präsentiert. Das ambitionierte Vorhaben soll Serbien zum ersten europäischen Standort für die Herstellung intelligenter Roboter machen und als Sprungbrett für den gesamten europäischen Markt dienen.

Bislang wurden intelligente Robotersysteme ausschließlich in China und den USA produziert. Durch die Kooperation zwischen dem bereits in Serbien etablierten Unternehmen Minth und dem Robotik-Spezialisten AgiBot soll sich Serbien nun als europäisches Zentrum in diesem Zukunftsmarkt positionieren. Mit der geplanten Produktionsstätte für humanoide Roboter nimmt das Balkanland eine Vorreiterrolle in der vierten industriellen Revolution ein – einer Ära, die von rasanten technologischen Entwicklungen, KI-Anwendungen und dem zunehmenden Einsatz menschenähnlicher Roboter in Industrie und Alltag geprägt ist.

⇢ Leben nicht leistbar – Kroatische Senioren europaweit am Limit



Robotik-Ökosystem geplant

Die serbische Bevölkerung wird die Gelegenheit bekommen, die intelligenten Roboter und deren Fähigkeiten bei der ersten europäischen Ausstellung für humanoide Robotik kennenzulernen, die im Rahmen der EXPO 2027 in Serbien stattfinden soll. Das Entwicklungskonzept für Serbien sieht zudem den Aufbau eines umfassenden Robotik-Ökosystems vor – europaweit einzigartig mit Produktionsanlagen, Ausstellungsflächen, einem Ausbildungszentrum für Fachkräfte, einem RaaS-Zentrum (Robot as a Service) sowie einem Campus für Entwicklung und Tests im Bereich der Physical AI.

Die Zusammenarbeit zwischen den chinesischen Unternehmen und Serbien wird als bedeutender Entwicklungsschritt für das Land betrachtet und verspricht neue Arbeitsplätze sowie den Aufbau lokaler Expertise in den Schlüsseltechnologien Robotik und künstliche Intelligenz.