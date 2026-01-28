„Lenkrad blockierte plötzlich“: Spurhalteassistent wurde zur Todesfalle (VIDEO)

Ein Sicherheitssystem, das zum tödlichen Verhängnis wurde? Nach dem tragischen Unfall mit sieben toten Fußballfans in Rumänien liefert ein Überlebender eine verstörende Erklärung.

Ein Überlebender des verheerenden Minibus-Unfalls in Rumänien, bei dem sieben griechische Fußballfans ihr Leben verloren, hat eine erschütternde Erklärung für das Unglück geliefert. Wie sein behandelnder Arzt mitteilte, könnte ausgerechnet ein Sicherheitssystem zur tödlichen Falle geworden sein: Der Spurhalteassistent des Fahrzeugs habe das Lenkrad blockiert und den Fahrer daran gehindert, nach einem Überholmanöver sicher auf seine Fahrspur zurückzukehren.

Der griechische Mediziner Dimitris Koukoulas berichtete im staatlichen Fernsehsender ERT von den Schilderungen seines Patienten. Der Überlebende, der hauptsächlich Frakturen an den Beinen erlitt, befindet sich in einem stabileren Zustand als die beiden anderen Verletzten. Angehörige der Opfer sind inzwischen in Rumänien eingetroffen, um ihre verstorbenen Familienmitglieder zu identifizieren.

Tragischer Unfall

Die Tragödie ereignete sich am Dienstag auf einer zweispurigen Landstraße nahe Timisoara. Die PAOK-Anhänger waren auf dem Weg zu einem Europa-League-Spiel in Lyon, als ihr schwarzer Kleinbus nach dem Überholen eines Tanklastwagens plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß. Videoaufnahmen dokumentieren den verhängnisvollen Moment.

Sicherheitssystem versagt

Spurhalteassistenten sollen eigentlich die Verkehrssicherheit erhöhen, indem sie mit Kameras und Sensoren Fahrbahnmarkierungen erkennen und das Fahrzeug in der Spur halten. Die Behörden untersuchen nun verschiedene Faktoren, um die genaue Unfallursache zu klären.

Darunter die Frage, ob ein technisches System, das Leben schützen soll, in diesem Fall zum tödlichen Verhängnis wurde.