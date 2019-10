Mamma Mia – Jetzt gibt es Stohhalme aus Pasta!

Ein weiterer Schritt in Richtung Umweltschutz! Die sogenannten Stroodles sind die perfekte Alternative zu Plastik- und schnell weich werdenden Papierstrohhalmen!

Das EU-Parlament fixierte ein Verbot von Einweg-Plastik ab 2021. Dazu zählen auch Stohhalme, die etwa vier Prozent der weltweiten Plastikverschmutzung ausmachen.

Alternativen zu den Schädlingen sind inzwischen schon im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Doch der neueste Clou kommt aus Italien. Dort werden nämlich bereits seit einiger Zeit Pastastrohhalme verwendet. Eine vollkommen umweltschonende Variante der Drink-Dekoration.

Doch Italien ist nicht der einzige Ort, an dem Nudelstrohhalme genutzt werden. Das Londoner Unternehmen Stroodles stellt essbare, biologisch abbaubare Strohhalme aus Weizen und Wasser her, was sie 100% vegan macht!