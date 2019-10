Frau tauscht ihr Baby gegen ein Sportauto! (FOTOS!)

Eine 45-jährige Mutter soll ihre damals einjährige Tochter gegen einen alten Sportwagen eingetauscht haben. Nun flog der rechtswidrige Deal auf!

Im Juli dieses Jahres flog ein kontroverser Tausch auf, so berichtete „FOX26“. Dabei die Mutter eines Mädchens, Alice Leann Todd, ihre Einjährige gegen einen 1992 Plymouth Laser eingetauscht haben, so laut der „NY Post“. Das Kind übergab sie dafür an Tina Marie Chavis (47) und ihren Mann Vincencio Romero (53).

Laut dem Bericht der „Heute“, soll Chavis mit dem kleinen Mädchen ins Wake Forest Baptist Health High Point Medical Centre gegangen sein, weil das Kind am ganzen Körper mit blauen Flecken übersähet war. Die Mutter meinte es sei eine allergische Reaktion.

