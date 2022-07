Mann landet wegen Lamm-Knochen im Krankenhaus

Ein Mann kam in Zagreb in die Notaufnahme, weil ihn beim Mittagessen ein Lammknochen ins Auge traf.

In den sozialen Medien ist ein Befund aus einer Notaufnahme in Zagreb zu sehen, in dem als Ursache ein Lammtritt angeführt ist. Der Patient bekommt blaues Auge. Das einzige Rätsel bleibt, wie der Knochen ins Auge gelangt ist.

Ärzte berichten, dass sie schon alles in ihrer Karriere gesehen haben, besonders in der Notaufnahme. Alle möglichen Unfälle, Dummheiten, Wahnsinnige haben sie begegnet, doch einen solchen Unfall noch nicht.

Laut sozialen Netzwerken erlitt der Mann „einen Schlag von einem Lammknochen in sein linkes Auge. Er habe etwa zwanzig Minuten lang das Auge mit Eis gekühlt, aber konnte schließlich nur verschwommen sehen.

Ihm wurde eine Therapie verschrieben, das Auge wird wieder in Ordnung sein, heißt es in den Berichten. Ungeklärt bleibt nur, wie der Knochen ins Auge geflogen ist.