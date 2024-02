Mann nimmt Frau in Schwitzkasten und droht Hund zu erschießen

Eine 49-jährige Spaziergängerin und ein aufgebrachter älterer Mann gerieten wegen der „Hinterlassenschaft“ des Hundes in Streit. Dieser nahm eine bedrohliche Wendung, als der Mann die Frau verbal attackierte, und drohte den Vierbeiner zu erschießen.

Es war ein ganz normaler Morgen in Bayrisch Gmain, als die 49-Jährige mit ihrem Vierbeiner den Harbachersteig entlang schlenderte. Während sie sich in ein Gespräch mit einem anderen Spaziergänger vertiefte, verrichtete ihr Hund unbemerkt sein Geschäft. Ein älterer Herr, der hinter ihr ging, stieß auf den frischen Haufen und ließ seiner Wut freien Lauf. Die Hundehalterin wurde von ihm auf unangenehme und fortwährende Weise beschimpft und beleidigt.

Mann drohte Hund zu erschießen

Die Situation eskalierte, als der aufgebrachte Mann drohte, den Hund zu erschießen. Die 49-Jährige, nun in Alarmbereitschaft, zog ihr Handy hervor und machte ein Foto von dem Mann. Dieser reagierte mit noch mehr Zorn, hob einen Stein auf und warf ihn auf die Frau. Der Stein traf sie am Rücken. Als die Frau erneut ihr Handy in die Hand nahm, wurde der Mann handgreiflich und nahm sie in den Schwitzkasten, um ihr das Smartphone zu entreißen. Eine andere Spaziergängerin hörte Schreie und eilte zur Hilfe. Der Mann ergriff schließlich die Flucht.

Die Polizei Bad Reichenhall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der flüchtige Mann wird als zwischen 60 und 70 Jahre alt, groß und schlank beschrieben. Er trug Wanderstiefel, blaue Jeans, eine dunkelblaue Steppjacke und eine dunkelblaue Mütze. Zudem hat er graue Haare und ist Brillenträger. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei den zuständigen Behörden zu melden.