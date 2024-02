Südtirol: Österreicherin in Hinterhalt gelockt und brutal niedergestochen

In den frühen Morgenstunden des Aschermittwochs wurde Südtirol durch eine erschreckende Gewalttat erschüttert. Eine renommierte Physiotherapeutin aus Österreich, Waltraud K., wurde in ihrem eigenen Keller auf brutale Weise angegriffen und schwer am Hals verletzt. Der mutmaßliche Täter: Ihr ehemaliger Schwiegersohn.

Die Cavourstraße in Bozen, wurde zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens. Waltraud K., eine 61-jährige Physiotherapeutin, die sich auf posttraumatische Rehabilitation, Sportmassage, Haltungsanalyse und Beckenbodengymnastik spezialisiert hat, wurde in ihrem eigenen Keller überfallen. Laut lokalen Medienberichten wurde sie in eine Falle gelockt, nachdem der Täter die Stromversorgung zu ihrer Wohnung manipuliert hatte. Als Waltraud K. in den Keller ging, um die Situation zu prüfen, wurde sie angegriffen.

Frau im Koma

Der Angriff war so brutal, dass die Physiotherapeutin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sie liegt derzeit im künstlichen Koma im Bozener Krankenhaus. Ein Nachbar, der auf die Szene stieß, alarmierte sofort die Rettungskräfte, nachdem er Waltraud K. in einer Pfütze ihres eigenen Blutes gefunden hatte.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen und richten ihren Fokus auf das familiäre Umfeld des Opfers. Die Tochter der Frau ist erst kürzlich, zusammen mit ihren beiden Kindern, von Deutschland nach Südtirol zurückgekehrt. Sie hatte sich von dem 35-jährige Mann nigerianischer Herkunft, der in Deutschland lebt, getrennt. Wegen ihm hatte sie sich kürzlich an ein Anti-Gewalt-Zentrum gewandt. Ihr Ex-Partner ist jetzt der Hauptverdächtige.

Die Behörden hatten die Familie bereits vor dem gewalttätigen Ex-Partner gewarnt und sie instruiert, bei seinem Auftauchen sofort den Notruf zu wählen. Trotz dieser Warnung konnte das schreckliche Verbrechen nicht verhindert werden.