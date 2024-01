Blutverschmierte Frau flieht in Tankstelle – Cobra-Einsatz auf Parkplatz!

Auf einem Autobahnparkplatz in Wörgl spielte sich am Mittwochnachmittag ein Drama ab, das sowohl die Polizei als auch die Spezialeinheit Cobra auf den Plan rief. Ein Mann und eine Frau gerieten in einen Streit, der in Gewalt eskalierte. Beide wurden dabei verletzt.

Die genauen Umstände sind noch unklar, doch es scheint, dass eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Frau der Auslöser für die folgenden Ereignisse war. Die Frau, blutbefleckt und offensichtlich verletzt, suchte Zuflucht in einer nahegelegenen Tankstelle. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo sie derzeit wegen leichter Verletzungen behandelt wird.

Mann verletzte sich selbst

Der Mann, der offenbar der Angreifer war, zog sich in seinen LKW zurück und schloss sich ein. Es wird angenommen, dass er sich während dieser Zeit selbst mit einem Messer verletzte. Dies führte zu einem Großeinsatz von Polizei und Cobra, die versuchten, mit dem Mann zu verhandeln und ihn dazu zu bewegen, das Fahrzeug zu verlassen.

Nach intensiven Verhandlungen konnte der Mann schließlich dazu gebracht werden, den LKW zu verlassen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo er derzeit medizinisch betreut wird.

Weitere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, den genauen Hergang der Ereignisse zu rekonstruieren.