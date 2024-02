In Nürnberg, Deutschland, ereignete sich ein schockierendes Verbrechen an einem unschuldigen Tier. Ein 26-Jähriger steht unter dringendem Verdacht, einen angeleinten Hund entwendet und auf grausame Weise zu Tode gequält zu haben. Dies berichtet die Polizei am Montag.

Der Besitzer des Hundes, ein kleiner Chihuahua-Mischling, hatte sein Haustier am Samstagnachmittag vor einem Supermarkt angebunden, um Einkäufe zu erledigen. Als er wenig später aus dem Geschäft zurückkehrte, war sein geliebtes Tier verschwunden.

Tot hinter Gebüsch gefunden

Fast zeitgleich erhielt die Polizei einen Anruf von einem besorgten Bürger, der meldete, dass ein Mann einen Hund misshandle. Die Beamten eilten zur gemeldeten Stelle und machten eine grausige Entdeckung. Hinter einem Gebüsch fanden sie den toten Chihuahua-Mischling.

Die Polizei konnte aufgrund einer detaillierten Täterbeschreibung durch den Zeugen schnell handeln. Sie nahmen den 26-Jährigen an einem nahegelegenen U-Bahnhof fest. Der junge Mann wies frische Verletzungen an den Händen auf, was den Verdacht gegen ihn weiter erhärtete.

Ermittlungen eingeleitet

Bei der anschließenden Befragung durch die Polizei verweigerte der Beschuldigte jegliche Aussage. Trotz seines Schweigens leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Der 26-Jährige muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz, Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Der tote Hund wurde seinem Besitzer übergeben, eine Tat, die nicht nur Tierfreunde erschüttert und aufzeigt, wie wichtig es ist, Tierschutzgesetze zu beachten und durchzusetzen. Es bleibt abzuwarten, wie die Justiz in diesem erschütternden Fall vorgehen wird.