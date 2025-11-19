Mit Messer bedroht: Serbe schlägt Freundin Kopf gegen die Wand

Ein heftiger Streit zwischen einem 20-Jährigen und seiner minderjährigen Freundin artete am Dienstagnachmittag in einer Wohnung am Kapaunplatz in Wien-Brigittenau in massive Gewalt aus. Der junge Mann attackierte die 16-Jährige nicht nur mit Tritten, sondern stieß sie auch gegen eine Wand sowie einen Kasten und schlug ihren Kopf gegen die Wand. Anschließend zwang er sie mit einem Messer, ihm Nachrichten auf ihrem Mobiltelefon zu zeigen.

Dem Bericht der Jugendlichen zufolge war dies kein Einzelfall – bereits in der Vergangenheit soll sie mehrfach von ihrem serbischen Freund geohrfeigt worden sein. Vor etwa zwei Wochen kam es zu einer weiteren Gewalteskalation, bei der sie Kratzverletzungen an Oberkörper und Bauch davontrug.

Medizinische Versorgung

Nach dem Vorfall kontaktierte das Mädchen ihre Mutter. Mit Schmerzen an der linken Kopfseite wurde die Jugendliche von Sanitätern der Berufsrettung in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei teilte mit, dass die 16-Jährige in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) untergebracht ist.

“Auch der Verdächtige hat eine andere Meldeadresse”, erklärte eine Sprecherin der Polizei gegenüber der APA.

Polizeiliche Maßnahmen

Der mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später unweit des Tatorts von Beamten vorläufig festgenommen, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Bei seiner Festnahme gegen 13.30 Uhr bestritt der 20-Jährige die Vorwürfe. Die Behörden verhängten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot gegen ihn.

Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.