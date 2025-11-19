Nach Streit mit Mama: 10-Jähriger klaut Auto und düst nach Hause

Ein Zehnjähriger überraschte am 14. November die Behörden in Tennessee, als er selbständig das Familienauto in Betrieb nahm und damit von seiner Schule nach Hause fuhr. Seine Mutter hatte den Jungen kurzzeitig im laufenden Fahrzeug zurückgelassen, während sie Unterlagen in der Volksschule abgab.

Als sie zum Parkplatz zurückkehrte, waren sowohl das Auto als auch ihr Sohn verschwunden, woraufhin sie umgehend den Notruf wählte.

Ein Augenzeuge schilderte den Beamten des Mount Juliet Police Department, wie das Fahrzeug gefährlich aus der Parklücke manövriert wurde. Der Wagen sei rückwärts herausgefahren, habe beinahe ein anderes Fahrzeug gerammt und sei nach dem Überfahren eines Bordsteins davongebraust. Die alarmierten Polizisten leiteten sofort eine Suchaktion ein und werteten die Überwachungsaufnahmen der Schule aus. Das Videomaterial zeigte, dass niemand in das Auto eingestiegen war, bevor es sich in Bewegung setzte – ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Junge selbst am Steuer saß.

Überraschende Heimkehr

Die Suche endete rasch, als die Einsatzkräfte das vermisste Fahrzeug etwa 1,6 Kilometer entfernt in der Garage des Familienhauses entdeckten. Bei seiner improvisierten Einfahrt hatte der junge Fahrer offenbar einen Kühlschrank beschädigt. Im Haus trafen die Beamten auf den Jungen und seinen Vater, der sichtlich verblüfft war, seinen Sohn bereits zu Hause vorzufinden. Der Zehnjährige erklärte, er habe sich nach einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter selbständig auf den Heimweg gemacht.

Behördliche Reaktion

Polizeichef Tyler Chandler zeigte sich erleichtert über den glimpflichen Ausgang: “Ich bin unendlich dankbar, dass das Kind wohlbehalten und unverletzt gefunden wurde.” Aufgrund seines Alters bleibt der Vorfall für den Jungen ohne strafrechtliche Folgen, jedoch wurde das Jugendamt informiert.

Die Schulleitung reagierte mit einem Elternschreiben, in dem sie eindringlich vor dem unbeaufsichtigten Zurücklassen von Kindern in Fahrzeugen warnte. “Die absolut sicherste Vorgehensweise bei Besuchen auf dem Schulgelände ist es, Ihr Fahrzeug auf einem ausgewiesenen Besucherparkplatz zu parken, den Motor auszuschalten, die Türen zu verriegeln und alle Kinder, die Sie begleiten, mit ins Gebäude zu nehmen”, zitiert The Tennessean (US-Lokalzeitung) aus dem Rundschreiben.