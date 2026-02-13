Nächster Louvre-Skandal: Personal in Millionenbetrug verstrickt

Millionenbetrug im Louvre: Neun Festnahmen erschüttern das weltberühmte Museum. Wiederverwendete Tickets und bestochene Mitarbeiter sorgten für einen Schaden in Millionenhöhe.

Im Louvre deckt die französische Justiz einen mutmaßlichen Millionenbetrug auf. Ermittler gehen einem Ticketbetrug nach, der dem weltbekannten Museum in Paris rund zehn Millionen Euro Schaden zugefügt haben soll. Die Pariser Staatsanwaltschaft gab am Donnerstagabend bekannt, dass neun Personen festgenommen wurden – darunter zwei Museumsmitarbeiter und mehrere Touristenführer. Die Verdächtigen sollen über einen längeren Zeitraum täglich bis zu 20 Reisegruppen mit bereits benutzten Eintrittskarten ins Museum geschleust haben.

Einige Gruppenleiter sollen Museumspersonal bestochen haben, um Kontrollen zu umgehen, während andere ihre Besuchergruppen aufteilten, um die höheren Tarife für offizielle Gruppenbesuche zu vermeiden.

Aufgedecktes Betrugssystem

Die Unregelmäßigkeiten wurden erstmals Ende 2024 bemerkt, als der Louvre Verdacht gegen zwei chinesische Reisegruppenleiter schöpfte, die offenbar dieselben Tickets mehrfach verwendeten. Die anschließenden Untersuchungen ergaben, dass diese Praxis offenbar weiter verbreitet war. Seit Juni letzten Jahres laufen Ermittlungen wegen Betrugs, Bestechung, Geldwäsche und Dokumentenfälschung.

Die neun Verdächtigen wurden am Dienstag verhaftet. Zusätzlich stellten die Ermittler rund 1,4 Millionen Euro sicher. Es wird vermutet, dass Teile der mutmaßlich illegal erwirtschafteten Gelder in Immobilienkäufe in Frankreich und Dubai geflossen sind.

Ein Vertreter des Museums beschrieb die Vorgänge als „Netzwerk, das Betrug in großem Stil organisiert hat“. Laut Staatsanwaltschaft ist neben dem Louvre auch das Schloss von Versailles von den betrügerischen Aktivitäten betroffen.

Kriselndes Museum

Für die Direktorin des Louvre, Laurence Des Cars, bedeutet dieser Skandal eine weitere Belastungsprobe. Sie steht bereits seit Monaten unter Druck und sieht sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Das Museum hatte bereits 2025 mit mehreren Krisen zu kämpfen: Im Oktober entwendeten vier Täter einen Teil der französischen Kronjuwelen, die bis heute verschwunden sind.

Zudem wurde ein erheblicher Wasserschaden publik, bei dem 400 historische Dokumente in Mitleidenschaft gezogen wurden. In jüngster Zeit kam es wiederholt zu Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaften fordern mehr Sicherheitspersonal und dringende Sanierungsmaßnahmen.

