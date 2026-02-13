Die Vorsitzende des Kroatischen Nationalrats, Jasna Vojnic, hat den Bürgern Serbiens zum Staatsfeiertag Sretenje (serbischer Nationalfeiertag) gratuliert. In ihrer Botschaft bezeichnete sie den Feiertag als Symbol für den Kampf um Freiheit, Staatlichkeit und verfassungsmäßige Werte. Zugleich erinnere er an die Bedeutung von Gemeinschaft, gegenseitigem Respekt und den Aufbau einer Gesellschaft, die auf der Gleichheit aller Bürger basiert.

Kroatische Identität

Vojnic betonte, dass die kroatische Gemeinschaft in Serbien weiterhin ihrer Identität, Sprache und Kultur verpflichtet bleibe, gleichzeitig aber aktiv zur Entwicklung der Gesellschaft und des Staates beitragen wolle. „Wir glauben, dass Dialog, gegenseitige Wertschätzung und die Achtung der Rechte nationaler Minderheiten die Grundlage für Stabilität, Fortschritt und die europäische Zukunft Serbiens sind“, erklärte die HNV-Vorsitzende.

⇢ Serbischer Feiertag trotz Verbot – Politischer Sprengstoff im Balkan



Gemeinsame Zukunft

In ihrer Glückwunschbotschaft äußerte Vojnic die Hoffnung, dass Sretenje Kraft und Weisheit bringe, um gemeinsam und verantwortungsvoll Serbien als Heimat aller Bürger aufzubauen. Der Feiertag solle das gegenseitige Vertrauen stärken und zu Frieden, Zusammenarbeit und Fortschritt zum Wohle aller Einwohner beitragen, wie der Kroatische Nationalrat mitteilte.

Der Feiertag solle das gegenseitige Vertrauen stärken und zu Frieden, Zusammenarbeit und Fortschritt zum Wohle aller Einwohner beitragen.