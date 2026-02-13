Serbischer Feiertag trotz Verbot – Politischer Sprengstoff im Balkan

KOSMO KOSMO
Feiertagskonflikt

Ein umstrittener Feiertag und ein nationaler Gedenktag sorgen für einen arbeitsfreien Tag – doch hinter der Entscheidung stehen tiefe politische Spannungen.

Die Entscheidung über einen arbeitsfreien Tag fiel im Zusammenhang mit dem Sretenje-Feiertag (serbischer Nationalfeiertag) – dem Staatsfeiertag der Republik Serbien – sowie dem vom Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestuften „Tag der Republika Srpska“ (serbische Teilrepublik in Bosnien). Während der Sretenje-Feiertag als wichtiger nationaler Gedenktag in Serbien gilt, steht der „Tag der RS“ seit Jahren im Zentrum juristischer und politischer Kontroversen.

⇢ Politisches Versagen auf allen Ebenen“: Drei-Länder-Müll verstopft Drina-See

Rechtliche Kontroversen

Die höchsten Gerichte haben diesen Feiertag der bosnischen Teilrepublik mehrfach als nicht verfassungskonform bewertet, was die anhaltenden Spannungen in der Region widerspiegelt.

Feiertagskonflikt
