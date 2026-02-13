Serbischer Feiertag trotz Verbot – Politischer Sprengstoff im Balkan

Ein umstrittener Feiertag und ein nationaler Gedenktag sorgen für einen arbeitsfreien Tag – doch hinter der Entscheidung stehen tiefe politische Spannungen.

Die Entscheidung über einen arbeitsfreien Tag fiel im Zusammenhang mit dem Sretenje-Feiertag (serbischer Nationalfeiertag) – dem Staatsfeiertag der Republik Serbien – sowie dem vom Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestuften „Tag der Republika Srpska“ (serbische Teilrepublik in Bosnien). Während der Sretenje-Feiertag als wichtiger nationaler Gedenktag in Serbien gilt, steht der „Tag der RS“ seit Jahren im Zentrum juristischer und politischer Kontroversen.

Rechtliche Kontroversen

Die höchsten Gerichte haben diesen Feiertag der bosnischen Teilrepublik mehrfach als nicht verfassungskonform bewertet, was die anhaltenden Spannungen in der Region widerspiegelt.