MMA-Teenagerin schockt Europa: Kroatische Nationalhymne hallte durch Belgrad

Kroatiens MMA-Talente dominieren die Europameisterschaft in Belgrad. Mit Gold, Bronze und drei sicheren Silbermedaillen übertrifft das Team alle Erwartungen.

Die kroatische MMA-Nationalmannschaft sorgt bei der Europäischen Amateur-Meisterschaft in Belgrad für Furore. Mit einer beeindruckenden Medaillenausbeute setzt das Team ein kräftiges Ausrufezeichen in der europäischen Mixed-Martial-Arts-Szene.

Besonders herausragend: Teenagerin Mihaela Car krönte sich zur Europameisterin und sicherte sich damit die Goldmedaille. Ihr Teamkollege Jan Gojsalic komplettierte den Medaillensatz mit Bronze. Doch damit nicht genug – gleich drei weitere kroatische Kämpfer haben den Sprung ins Finale geschafft.

Kroatische Finalhoffnungen

Petar Pejic, Roni Pavlovic und Marko Mioc stehen allesamt im Endkampf und haben damit bereits Silber sicher. Mit etwas Glück könnte sich die Goldausbeute für die Kroaten sogar noch verdreifachen.

Überraschender Erfolg

Unabhängig vom Ausgang der noch ausstehenden Finalkämpfe darf sich das kroatische Team bereits jetzt über ein hervorragendes Gesamtergebnis freuen. Die Trainer Igor Kolakusic und Zeljko Sedlovski blicken mit Stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge. Selbst Aleksandar Zoric, Präsident des kroatischen MMA-Verbandes, hatte vor der Reise nach Serbien zwar auf Medaillen gehofft, mit einem derart durchschlagenden Erfolg aber nicht gerechnet.

Die Kampfsport-Fans in Kroatien fiebern nun den Finalrunden entgegen und hoffen auf weitere positive Nachrichten aus Belgrad.