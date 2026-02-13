Ticket-Wahnsinn in Zagreb: Rap-Duo legt nach Server-Crash nach

Rap-Wahnsinn in Zagreb: Nach nur einer Stunde waren alle Tickets für Jala Brat und Buba Corelli ausverkauft. Die Server kollabierten, doch die Fans bekommen eine zweite Chance.

Die Tickets für das Konzert von Jala Brat und Buba Corelli am 9. Mai in der Arena Zagreb waren in Windeseile vergriffen – nicht einmal eine Stunde dauerte es, bis das letzte Ticket verkauft war. Der Ansturm war so gewaltig, dass die Verkaufsplattform eventim.hr zwischenzeitlich in die Knie ging. Die Fans müssen jedoch nicht verzweifeln: Aufgrund der überwältigenden Nachfrage haben die beiden Rap-Stars kurzerhand ein Zusatzkonzert für den 8. Mai angesetzt.

„Was hier passiert ist, hat uns sprachlos gemacht. Danke für den Wahnsinn und die Liebe. Wir werden uns mit einer unvergesslichen Show revanchieren. Zagreb, wir sehen uns am 8. und 9. Mai“, ließen Jala Brat und Buba Corelli ihre Anhänger wissen.

Digitaler Ansturm

Der Ticketverkauf glich einem digitalen Großereignis: Zehntausende Fans versuchten gleichzeitig, sich einen der begehrten Plätze für die GOAT Tour zu sichern. Die multimediale Spektakelshow, produziert von der Plattform Music Week, sorgte für virtuelle Warteschlangen, die binnen Sekunden explodierten. Die Verkaufsstellen wurden regelrecht belagert, während in den sozialen Netzwerken Fehlermeldungen, verzweifelte Fan-Nachrichten und hektisches Seiten-Aktualisieren die Runde machten.

Erfolgreiche Tournee

Die GOAT Tour, die im November in Skopje ihren Auftakt feierte, reiht einen Erfolg an den nächsten. Nach ausverkauften Arenen in Düsseldorf, Stuttgart und Zürich darf sich nun auch die kroatische Hauptstadt über ein Doppelspektakel freuen. Zagreb gesellt sich damit zu den wenigen auserwählten Städten, die gleich zwei Termine im Rahmen der bisher größten Live-Produktion des populären Duos erleben dürfen.

Die Besucher erwartet laut Veranstalter der bislang produktionstechnisch ambitionierteste Auftritt in der Karriere des Rap-Duos – eine Show, die mit multimedialen Effekten, kompromissloser Technik und musikalischer Perfektion neue Maßstäbe in der Region setzen soll.

Für die technische Umsetzung zeichnet SKYMUSIC verantwortlich, während die Gesamttournee unter dem Banner der Plattform Music Week läuft. Tickets für das Zusatzkonzert sind online sowie an allen Verkaufsstellen von eventim.hr erhältlich.