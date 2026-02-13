Skandinavisches Forscherteam knackt Parkinson-Code im Blut

Ein Durchbruch aus dem Norden lässt aufhorchen: Skandinavische Forscher haben im Blut frühe Spuren von Parkinson entdeckt – lange bevor erste Symptome auftreten.

Wissenschaftler machen Hoffnung

Norwegische und schwedische Forscher haben einen vielversprechenden Fortschritt bei der Früherkennung von Parkinson erzielt. Wissenschaftlern der Technischen Universität Chalmers in Göteborg und der Universität Oslo gelang die Identifizierung früher Biomarker der neurologischen Erkrankung im Blut. „Wir haben ein entscheidendes Zeitfenster entdeckt, in dem die Krankheit nachgewiesen werden kann, bevor motorische Symptome durch Nervenschäden im Gehirn auftreten“, erklärt Anika Polster von der TU Chalmers.

Diese Entdeckung könnte nicht nur den Weg für neue Therapieansätze ebnen, sondern auch eine Früherkennung mittels einfacher Bluttests ermöglichen. Besonders bedeutsam ist dies, da bislang weder wirksame Behandlungsmethoden noch zuverlässige Screening-Verfahren existieren, die Parkinson vor dem Eintreten schwerer Hirnschäden erkennen können. Zum Zeitpunkt der herkömmlichen Diagnose sind bis zu 80 Prozent der betroffenen Gehirnzellen bereits geschädigt oder zerstört, wie die Forschenden berichten.

Weltweite Forschung

Die skandinavische Untersuchung reiht sich in eine Serie von Forschungsarbeiten ein, die in jüngster Zeit biologische Indikatoren für frühe Krankheitsstadien aufgezeigt haben. Ein Forscherteam der Universität Zhejiang in Guangzhou publizierte Mitte Jänner 2025 Erkenntnisse, wonach die Analyse von Ohrenschmalz bei der Früherkennung hilfreich sein könnte. Etwa zeitgleich berichteten Wissenschaftler des Quadram-Instituts und des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie über Veränderungen im Darmmikrobiom bei Erkrankten, die möglicherweise mit der Belastung durch Lösungsmittel und Pestizide zusammenhängen.

Molekulare Schlüssel

Ende 2024 richtete ein überwiegend aus Forschern der Universität Kalifornien bestehendes Team seinen Fokus auf ein Molekül, das offenbar eine Schlüsselrolle bei der Krankheitsentstehung spielt.

Bereits 2021 hatte eine von der Universität Cambridge geleitete Forschergruppe überzeugende neue Belege für ein Protein vorgelegt, das Nervenzellen beeinflusst.