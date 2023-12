„Na*urnjaci“: Serbin strickt Kleidungsstück für Penis (FOTOS)

Jelena aus Belgrad hat eine ungewöhnliche Geschäftsidee zum Erfolg geführt. Sie hat die traditionellen serbischen „Na*urnjaci“ wiederbelebt und erfreut sich großer Nachfrage, insbesondere während der Neujahrsfeiertage. Ihre handgemachten, gestrickten Teile der Herrenbekleidung, die vor Kälte schützen, sind ein Hit.

Jelena aus Belgrad hat mit ihrer ungewöhnlichen Geschäftsidee einen Nerv getroffen. Sie strickt „Na*urnjaci“, traditionelle serbische Kleidungsstücke, die Männer vor der scharfen Kälte schützen. Früher waren diese in jedem serbischen Dorf zu finden, heute sind sie eine Rarität. Jelena hat diese Tradition wiederbelebt und erfreut sich großer Nachfrage nach ihren Produkten.

(FOTO: zVg.)

Witz wurde zur Geschäftsidee

Die Idee, „Na*urnjaci“ zu stricken, entstand ursprünglich als Witz ihres Mannes. Doch Jelena, die bereits Erfahrung im Häkeln verschiedener Dinge wie Mützen, Blusen und Spielzeug hatte, nahm die Herausforderung an. „Sie hat selbst ein Häkelmuster entworfen und für sie ist es nicht schwierig, sie zu machen“, erzählt Jelena gegenüber RINA. Nachdem sie ihre Fertigkeiten perfektioniert hatte, bot sie die „Na*urnjaci“ zum Verkauf an, und die Nachfrage war überraschend groß.

(FOTO: zVg.)

Besonders während der Neujahrsfeiertage ist die Nachfrage nach den „Na*urnjaci“ enorm. Sie werden oft als lustiges Geschenk für verschiedene Anlässe wie Volljährigkeit, Ruhestand oder Hochzeitstag gekauft. Die Größe ist universell, und sie unterscheiden sich nur in dem Material, aus dem sie gemacht sind. Jelena bietet verschiedene Modelle an, darunter Santa Claus, Rudolph, schwarzes und weißes Schaf, kleiner Elefant, Smoking und Woody Woodpecker. Sie nimmt auch individuelle Bestellungen entgegen, beispielsweise „Na*urnjaci“ in den Farben einer bestimmten Flagge oder eines Fußballteams.

Jelena verwendet für ihre „Na*urnjaci“ reine Wolle, die nicht sticht. Je nach Modell benötigt sie ein paar Stunden für die Herstellung. Der Preis für ein Modell liegt bei etwa 1.000 Dinar (8,53 Euro). Mit den bevorstehenden Feiertagen steigt die Nachfrage nach ihren Produkten weiter an. Jelena aus Belgrad hat mit ihrer ungewöhnlichen Geschäftsidee einen Nerv getroffen und zeigt, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können.