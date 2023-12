Serbe und Bosnier leben mit zwei Ehefrauen im Haus

In einer Welt, in der Monogamie die Norm ist, leben Elmedin und Radisa, zwei Männer aus Bosnien und Serbien, ein unkonventionelles Leben mit jeweils zwei Frauen unter demselben Dach. Trotz gesellschaftlicher Vorurteile und gesetzlicher Nichtanerkennung haben sie funktionierende Familienstrukturen geschaffen. Tauchen Sie ein in ihre außergewöhnlichen Geschichten.

Polygamie ist ein umstrittenes Thema, das oft mit Vorurteilen und Missverständnissen behaftet ist. Doch in Bosnien und Serbien gibt es zwei Männer, die diese Lebensweise trotz aller Widerstände gewählt haben: Elmedin und Radisa.

Elmedin Karic aus Busovaca wurde von seinem Vater aus dem Haus geworfen, weil dieser nicht mit zwei Frauen unter seinem Dach leben wollte. Elmedin kaufte daraufhin ein Haus auf Kredit, in dem er nun mit seinen beiden Frauen und den drei Söhnen, die ihm die erste geboren hat, lebt. Seine beiden Frauen arbeiten gut zusammen, helfen sich gegenseitig und teilen das Bett, bzw. den Mann, und wie Elmedin behauptet, passen Jana und Fatima aufeinander auf wie zwei Schwestern“, erzählt er. Jana und Fatima selbst erklären, dass es ihnen nichts ausmacht, einen Mann zu teilen.

Aber Elmedin ist nicht der einzige. Lange vor ihm hat der Serbe Radisa diese Lebensweise gewählt. Radisa lebt ebenfalls mit zwei Frauen im selben Haus, was im Dorf für Aufsehen sorgte. Doch Radisa kümmerte das wenig. „Ich bin der reichste Mann der Welt, ich habe sogar zwei schönere Hälften und sechs Kinder, gibt es etwas Schöneres?! Ich habe sechs Falken und bin stolz darauf. Ich weiß, dass viele denken, dass ich nicht normal bin, aber wir kümmern uns um unsere eigenen Angelegenheiten“, sagt er.

Die erste Frau, Stojanka, und die zweite, Ana, haben ihm sechs Kinder geboren – drei Söhne und drei Töchter. „Stojanka ist eine so gute Frau und sie ist die Trägerin von allem. Nur sie hat mich verstanden, sogar meine Mutter hat lange Zeit nicht zugestimmt und hat das oberflächlich gesehen, wie die meisten Leute es gesehen haben“, erzählt Radisa. Ana fügt hinzu: „Sie ist nicht schuld daran, dass ich mit ihm schwanger geblieben bin, aber sie ist ein guter Mensch.“