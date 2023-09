Polizeieinsatz in Sarajevo: Störung in Postfiliale durch zwei Frauen (VIDEO)

Störung in Sarajevoer Postfiliale: Zwei Frauen provozieren mit lautstarken Rufen und Pfeifen den Rückzug des Personals.

In der Postfiliale an der Zmaja od Bosne 88 in Sarajevo ereignete sich ein bemerkenswerter Zwischenfall. Zwei Frauen störten den Betriebsablauf, indem sie die Angestellten der BH Post lautstark konfrontierten. Dies geht aus einem Bericht des Portals Crna Hronika hervor.

Als die verbalen Übergriffe einsetzten, versuchte ein Sicherheitsmitarbeiter umgehend, die Lage zu deeskalieren. Trotz seiner Intervention zogen sich die Angestellten hinter den Schaltern zurück, da sie sich durch das aggressive Auftreten der Frauen bedroht fühlten.

Die Provokationen hörten hier jedoch nicht auf: Die beiden Frauen griffen zu Pfeifen, um mit schrillen Tönen die gesamte Schalterhalle in Aufruhr zu versetzen.

Nach dem Eintreffen der Polizei konnte die Situation schließlich beruhigt werden. Ein Video des Vorfalls wurde von Lesern an das Portal Crna Hronika gesendet.