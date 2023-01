Frau machte Schluss mit einem Paar: „Die Position als ‚Dritte‘ störte mich“

Eine Frau aus Belgrad teilte ihre Erfahrungen in einer polyamourösen Beziehung und verriet, was sie für notwendig hält, damit eine solche Beziehung bestehen bleibt.

Sie enthüllte ihr intimes Leben auf dem serbischen Portal Zadovoljna und gab zu, dass sie allein in einer traditionellen serbischen Familie aufgewachsen war, wo ihre Eltern ihr beigebracht haben, dass Liebe nur zwischen einer Frau und einem Mann möglich ist und dass jede Liebesbeziehung, die diesen Rahmen überschreitet, unmoralisch und unnatürlich ist.

„Auch wenn ich mit ihren Überzeugungen nicht einverstanden war, war es für mich in meiner Jugend schön, wo Monogamie und Heterosexualität selbstverständlich waren. Ein Paar hat es jedoch geschafft, mir zu zeigen, dass nicht alles so schwarz und weiß ist und dass Liebe vielschichtig und grenzenlos ist“, schreibt zapodna.nova.rs.

„Marija, ich nenne sie hierfür so, kannte ich aus der Stadt – wir haben uns auf Partys gesehen und hatten gemeinsame Freunde. Obwohl sie einen „seriösen“ Job hatte, war sie sehr verrückt und voller wilder Energie, was für mich sehr sympathisch war“, sagte die gebürtige Belgraderin.

„Wir waren uns beide einig, dass es dumm ist, dass wir uns ständig in der Stadt treffen und uns stattdessen verabreden könnten. Das ist passiert – wir haben uns in einem Café getroffen, aber ihr Freund kam mit ihr“, nennen wir ihn Aleksa. Wie Zadovoljna berichtet, waren Marija und Aleksa in einer halboffenen Beziehung und diese Belgraderin konnte zunächst nicht verstehen, wie man jemanden lieben und manchmal andere Menschen treffen kann.

„Sie sprachen ohne zu zögern darüber, während ich mein Bestes gab, das Konzept zu verstehen. Diese ganze Geschichte war sehr anziehend für mich und irgendwann beschloss ich, ihnen nachzugeben. Sowohl zu ihr als auch zu ihm fühlte ich mich hingezogen. Ich konnte und wollte es nicht verheimlichen, vor allem da ich wusste, dass es nicht einseitig war“, gab die Belgraderin in ihrem Geständnis zu. „So begannen wir drei abzuhängen, ohne zu wissen, dass unsere Beziehung viel ernster werden würde. Ich weigerte mich, irgendetwas zu definieren, weil ich nicht wusste, was wir eigentlich sind. Ich wusste nur, dass ich mich bei ihnen wohl fühle und dass sie mir gefallen.“

Die Frau aus Belgrad erklärte, dass diesem Paar die Polyamorie nicht fremd sei und dass sie mehrmals versuchten, eine dritte Person in ihre Beziehung einzubeziehen, aber es endete immer auf die gleiche Weise – jedes Mädchen versuchte, Aleksa von Marija zu „stehlen“, weil er gutaussehend ist. Sie gab ebenso zu, dass es diesem Paar gelungen ist, ihre bisherige Einstellung zu Liebesbeziehungen vollständig zu ändern.

„Sie haben mir gezeigt, dass Liebe nicht nur an eine Person gerichtet sein muss und dass es durchaus möglich ist, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben“, schreibt die Belgraderin in ihrem Bekenntnis. Nach fast zwei Jahren mit Aleksa und Marija sah sie jedoch die Komplexität einer polyamourösen Beziehung, in der sie ihre Position als „Dritte“ zu stören begann.

„Alle Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen, die passierten, waren immer zwischen den beiden und ich fühlte mich dann immer geächtet. Ich wollte auch streiten und an allem teilnehmen und nicht stiller Beobachter sein. Sie behandelten mich wie eine Prinzessin und das gefiel mir anfangs sehr, weil es mein Ego nährte, aber mit der Zeit fing es an, mich zu ersticken. Ich wollte, dass wir alle drei in der Beziehung einigermaßen gleichberechtigt sind, aber das war unmöglich“, beklagte die Frau aus Belgrad.

Ihr Trio löste sich schließlich auf. Wie Zadovoljna berichtet, hatten Marija und Aleksa nicht die gleichen Pläne für die Zukunft und beschlossen, sich zu trennen. In diesem Moment stoppte die Kommunikation dieser Belgraderin mit ihnen. „Trotz der Tatsache, dass diese Erfahrung mein Leben veränderte und mir geholfen hat, gewisse Blockaden zu überwinden, würde ich sie nicht wiederholen. Ich glaube, dass die beiden aus einem bestimmten Grund in mein Leben getreten sind und ich bin ihnen für alles dankbar. Damit eine polyamouröse Beziehung jedoch überleben kann, muss jeder genau wissen, wo er hingehört und damit einverstanden sein. Jeder muss sich sehr anstrengen, damit eine solche Beziehung überlebt, denn die Dynamik zwischen drei Menschen ist viel komplexer als die zwischen zwei“, schloss sie in ihrem Geständnis.