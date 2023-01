Marija Serifovic rettete dem Sohn eines Stars das Leben

Bei einem Auftritt in der Neujahrssendung des serbischen Senders K1 hat Marija Serifovic nach Jahren des Schweigens bestätigt, dass sie dem Sohn einer bekannten Sängerin das Leben gerettet hat. Obwohl sie diese Geschichte vor der Öffentlichkeit eigentlich geheim halten wollte, räumte Marija ein, dass sie den schwer verletzten Sohn von Nada Topcagic mit einem Hubschrauber abholen hat lassen.

Nadas einziger Sohn Miroslav Djordjevic erlitt beim Schifahren im Schigebiet Jahorina (Bosnien und Herzegowina) eine schwere Verletzung. Er lag zwanzig Minuten lang schwerverletzt im Schnee, bevor die Rettungskräfte endlich ankamen. Er hatte so viel Blut verloren, dass sein rechtes Bein fas amputiert werden musste. Die Ärzte mussten ihn später zweimal aus dem klinischen Tod zurückholen, schreibt das Magazin „Hello“.

„Mein Mann und ich konnten erst glauben, dass er noch am Leben war, als wir ihn sehen konnten. Wir wollten ihn in ein Krankenhaus nach Belgrad überstellen, aber er war nicht transportfähig, nicht auf dem Landweg. Deshalb versuchten wir, einen Hubschrauber zu organisieren. Dabei haben uns Marija Serifovic und ihre Mutter Verica geholfen, ich werde ihnen dafür bis an mein Lebensende dankbar sein“, sagte die Mutter des Verletzten, Nada Topcagic.