Schock für Kardashian: Notoperation rettet Baby!

Die US-Reality-Queen Kourtney Kardashian (44) und der Schlagzeuger der Punkband Blink-182, Travis Barker (47), durchleben derzeit eine emotionale Achterbahnfahrt. Inmitten ihrer Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Kind mussten sie eine dringende pränatale Operation überstehen, die das Leben ihres ungeborenen Babys rettete.

Kourtney Kardashian, die bereits drei Kinder aus früheren Beziehungen hat, teilte ihre Erfahrungen und Gedanken zu dieser beängstigenden Situation auf Instagram: „Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet.“ Trotz der beängstigenden Situation zeigte sich Kardashian dankbar und erleichtert: „Es war der größte Segen, das Krankenhaus mit meinem Kind im Bauch zu verlassen.

Travis Barker, der seine Europatournee unterbrochen hatte, um bei seiner Frau zu sein, äußerte sich ebenfalls zu der Situation. Auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, schrieb er: „Gott ist großartig. Ich bin so dankbar, dass die Notoperation an unserem Baby gut verlaufen ist.“ Barker plant, seine Tournee am kommenden Freitag fortzusetzen.

Die Notoperation war der Grund für die kurzfristige Absage mehrerer Konzerte von Blink-182 in Europa. Die Band hatte wenige Stunden vor einem geplanten Auftritt in Glasgow bekannt gegeben, dass Barker wegen einer „dringenden Familienangelegenheit“ nach Kalifornien zurückkehren musste.

Kourtney Kardashian und Travis Barker gaben im Mai 2022 ihre Hochzeit bekannt. Im Juni kündigte Kardashian an, dass sie ein Baby erwartet. Es ist das erste gemeinsame Kind der Unternehmerin und des Drummers. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.