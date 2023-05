Rad-Demo verursacht am kommenden Freitag Stau in Wien

Wien muss sich am kommenden Freitagabend auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Eine Rad-Demo wird zu Staus auf dem Inneren und Äußeren Gürtel sowie den Zufahrten und Querungen führen.

Die geplante Rad-Demo „Radln for Future“ am Freitag, den 05. Mai 2023, wird laut ÖAMTC-Experten zu Verzögerungen in Wien führen. Besonders betroffen sein werden der gesamte Innere und Äußere Gürtel sowie die Zufahrten und Querungen. Aber auch der Ring wird befahren werden. Experten befürchten aufgrund des Staus einen enormen Zeitverluste, wenn man die Demo-Route nicht umfährt.

Maria-Theresien-Straße bis Ringstraße

Die Route, die die Demonstranten zurücklegen werden, führt von der Maria-Theresien-Straße über den Gürtel bis hin zur Ringstraße und zurück. Die genaue Strecke umfasst unter anderem die Liechtensteinstraße, Heiligenstädter Straße, Klosterneuburger Straße und die Schottengasse. Alternativ empfiehlt der ÖAMTC die Nutzung der Stadtautobahnen.

Keine Ausweichmöglichkeit

Eine großräumige Ausweichmöglichkeit besteht somit nicht. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt es, Geduld und Verständnis aufzubringen, um ein sicheres Vorankommen zu ermöglichen. Der ÖAMTC rät dazu, ausreichend Zeit einzuplanen und gegebenenfalls auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Quelle: ots ÖAMTC