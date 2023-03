Wien montiert weitere 150 Ampeln zum Rechts-Abbiegen bei Rot

Die Stadt Wien erweitert mit 150 Ampeln die neue Straßenverkehrsordnung (StVO). Dabei dürfen Radfahrer an diesen Ampeln bei Rot nach rechts abbiegen.

Mit Oktober letzten Jahres trat österreichweit die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft. Die neue Verordnung sorg dafür, dass Fahrradfahrer bei bestimmten Kreuzungen ach bei einer Rotphase nach rechts abbiegen dürfen. Im Zuge der neu geregelten StVO wurden zehn Ampeln errichtet, die das Rechtsabbiegen für Fahrradfahrer erleichtern soll. Weitere acht installierte man aufgrund einer Vorher-Nachher-Studie des Klimaschutzministeriums. Nachdem das Projekt also mit rund 18 Ampeln startete, wird dieses System nun durch 150 weitere Ampeln ausgeweitet.

Speziell in Wien

Wien hat als erste Stadt Österreichs nach der Einführung der neuen StVO im Herbst das Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt. Die vom Magistrat sowie den Bezirken vorgeschlagenen Kreuzungen wurden im Vorfeld von der MA 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten geprüft. „Wir fördern das Radfahren in Wien konsequent. Zum einen mit dem intensiven Ausbau der Radwege, in den wir im Vorjahr 26 Mio. investiert haben. Zum anderen mit Verbesserungen im täglichen Straßenverkehr, wie eben nun mit der Möglichkeit des Rechts-Abbiegens bei Rot. Aber klar ist: Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen muss gewährleistet sein, daher wurden alle Örtlichkeiten gut geprüft„, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Beschilderung im April

„Die Möglichkeit beim Radfahren bei Rot abbiegen zu können, verringert Wartezeiten und macht das Fahrrad als Verkehrsmittel für ein flottes Vorankommen in Wien noch attraktiver„, sagt Wiens Radverkehrsbeauftragter Martin Blum. „Ganz wichtig ist: Rechtsabbiegen bei Rot darf man nur, wenn die Örtlichkeit mittels entsprechendem Hinweis-Schild gekennzeichnet ist. Jedenfalls muss man Stoppen und sich versichern, dass man weder andere noch sich selbst in Gefahr bringt.„, betont Blum weiter.

Neue Beschilderung bei 150 Ampeln in Wien. Rechtsabbiegen für Fahrradfahrer erlaubt. (FOTO: PID/Christian Fürthner)

Quelle: Stadt Wien