Bosnisches Fahrrad-Unternehmen & österreichischer Gigant arbeiten zusammen

Die Firma Ruff Cycles, die Elektrofahrräder im Betrieb der Firma GS-TMT in Travnik herstellt, hat mit einem österreichischen Riesen ein neues Geschäftsprojekt im Wert von 25 Millionen Euro vereinbart.

Wie Klix.ba erfährt, hat die Geschichte der Elektrofahrräder von Travnik, die um die ganze Welt verbreitet wurde, eine enorme Geschäftsexplosion erlebt. Nicht nur weil ein Exemplar seinen Platz in Cristiano Ronaldos Garage gefunden hat. Vor kurzem hat nämlich die Firma Ruff Cycles, die an der Herstellung verschiedener Arten von Elektrofahrrädern beteiligt ist, einen Vertrag mit einem österreichischen Unternehmen im Wert von 25 Millionen Euro unterzeichnet, und gemeinsam haben sie ein neues Design des Elektrofahrrads entworfen, das sie produzieren wollen.

Außerdem wird Ruff Cycles bald seine Produktion erweitern. Obwohl das Unternehmen seine Einrichtungen in den GS-TMT-Einrichtungen in Travnik kürzlich um 600 Quadratmeter vergrößert hat, plant Ruff Cycles im Industriegebiet Neobarje in Novi Travnik in Kürze den Kauf eines Grundstücks von 3.000 Quadratmetern, auf das es die Produktion verlagern und mit voller Kraft voraus weiterarbeiten wird.

Dies ist ein weiterer Schritt nach vorne, und mit der Eröffnung des neuen Betriebs werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Weitere Informationen zu diesem Geschäftsvorhaben werden später bekannt gegeben.

