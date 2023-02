Kroate hat sein Haus verkauft, um mit seinen zwei Hunden die Welt zu bereisen

2019 bereiste der Radfahrer und Abenteurer Hrvoje Juric die Welt auf seinem Elektrofahrrad. Jetzt ist es sein Ziel, mit seinen beiden Hunden Ena und Max Norwegen von Oslo bis zum Nordkapp zu bereisen.

„Nach den Guinness-Regeln habe ich in 133 Tagen, 6 Stunden und 10 Minuten mindestens 29.000 Kilometer zurückgelegt. Ich bin in Zagreb gestartet und in Zagreb gelandet, was ein Kreis um die Welt ist“, sagte Juric gegenüber N1 Newsnight.

Er befindet sich derzeit in Norwegen

„Jetzt habe ich ungefähr ein Drittel des Weges hinter mir. Ich bin in der kleinen Stadt Namsos an der Küste. Wir fahren auf der Straße, von der man sagt, dass sie die schönste Straße Norwegens ist. Es ist jetzt der zweite Teil der Reise. Zuerst besuchten wir die skandinavischen Berge, jetzt die Fjorde, dann die Inseln und den Norden“, erklärte der Abenteurer, der Zagreb vor zwei Wochen verlassen hat.

„Mir ist wichtig, dass es den beiden gut geht und es keine Probleme gibt und wir so nach Hause zurückkehren, wie wir angefangen haben – mit ein paar Kilo weniger, aber das ist normal“, ergänzte Juric, der sich selbst als Nomaden bezeichnet.

Er begann 2011 zu reisen und sagte, es sei zu seiner Lebensweise geworden.

Was hat sich langfristig verändert?

„Für manche ist es großartig, für manche ist es Mist, für manche ist es unerreichbar. Aber ich glaube nicht, dass ich mich von jemandem unterscheide, der sein Leben damit verbringt, einen Job zu machen, den er liebt. Viele Dinge haben sich nach der Weltreise geändert. Einige Türen haben sich geschlossen, einige Menschen sind weg, doch so ist das im Leben… Aber viele neue Dinge sind auf mich zugekommen. Sowas macht man ja nur einmal im Leben“, sagte er.

Juric hat auch sein Haus verkauft, was ihm, wie er sagte, zur Last wurde.

„Ich habe immer mehr Zeit unterwegs verbracht. Ich habe einfach gemerkt, dass das Haus durch all das eine große Belastung für mich war. Das Haus ist zu groß für uns drei und ich habe mich entschieden, es zu verkaufen. Das Haus ist jetzt definitiv in besseren Händen. Deswegen lebten wir ein paar Monate im Auto und schliefen auf den Hügeln. Ich habe ein Zelt mit einer Solardusche und einem Wasserkocher. Es hat sich nicht viel geändert, außer dass ich 100 und etwas Quadratmeter durch ein Auto ersetzt habe. Aber es bedeutet, dass ich mit einem phänomenalen Sonnenaufgang auf dem Gebirge Velebit aufwachen und dort sein kann, wo ich mich zugehörig fühle“, schloss der Kroate.