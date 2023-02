Tapferer Vater leitete die Geburt seines Sohnes nach telefonischer Anweisung

Die wunderbare Geschichte des kleinen Andrija, der am Montag in einem Auto auf dem Weg ins Krankenhaus zur Welt kam, schrieben zwei Helden. Mama Sandra und Papa Milos.

Sandra erzählte dem Medium Telegraf.rs, wie diese unglaubliche Erfahrung verlaufen ist, an die sie sich sicherlich für immer erinnern wird.

Ihren Angaben zufolge bekam sie die Schmerzen um 22:45 Uhr, danach ging sie sofort mit ihrem Mann ins Krankenhaus.

„Ich hatte spät abends Schmerzen und wartete darauf, dass meine Fruchtblase platzt. Es geschah gegen 22:45 Uhr und wir fuhren direkt zum Krankenhaus. Das Baby trat die Reise jedoch alleine an und wurde zwischen 23 Uhr und Mitternacht geboren“, erinnerte sich Sandra.

Sie sagte, dass sie ihren Mann Milos sofort darauf aufmerksam gemacht habe, anzuhalten und auf das Baby zu warten, weil sie das Gefühl hatte, dass die Wehen eingesetzt hätten.

„Ich habe ihm gesagt, er soll irgendwo anhalten. Er hielt langsam an und rief sofort 911 an. Sie telefonierten mit ihm, um ihn zu beraten, was zu tun sei. Er kam zu mir und hielt mich und das Telefon auf seiner Schulter. Bald darauf hatte er seinen Sohn in den Armen“, beschrieb die tapfere Mutter und fügte hinzu, dass es Milos egal war als er sah, dass er reagieren musste. Er sei ruhig und gefasst gewesen und reagierte ganz natürlich. „Erst danach verspürte er einen leichten Schock. Er konnte nicht glauben, was ihm gelungen ist“, gab sie zu.

Das Baby schrie sofort und Sandra wickelte das Baby in eine Windel und nahm es in ihre Arme.

Fassungslos, aber voller Glück und Zufriedenheit, dass alles gut gelaufen war, warteten sie auf das Rettungsteam.

„Mit dem Baby auf der Brust warteten wir einige Minuten auf die Ankunft des Rettungsteams. Das Baby hat anderthalb Minuten geweint und sich dann beruhigt und uns nur angesehen“, sagte die glückliche Mutter. Sie betonte, dass die Angst sie nicht überwältigt hat, weil sie nach der ersten Geburt wusste, wie sie sich verhalten soll und was zu tun ist.

„Da alles gut gelaufen war, erhielt der Ehemann von der Ärztin und dem Rettungsteam Applaus mit zahlreichen Lobpreisungen für diese mutige Tat“, sagte Sandra stolz.