Mann verbietet Frau zu arbeiten: Jetzt muss er 200.000 Euro Strafe zahlen!

Ein spanisches Gericht hat einen Mann verurteilt, seiner Ex-Frau mehr als 200.000 Euro für 25 Jahre unbezahlte Arbeit in der Familie zu zahlen, basierend auf dem Mindestlohn während ihrer Ehe, wie Gerichtsdokumente zeigen.

Der Mann wurde verurteilt, ihr für die Zeit ihrer Ehe „204.624,86 Euro, berechnet auf der Grundlage des jährlichen Mindestlohns“ zu zahlen. Das Paar hat zwei Töchter, und ihre Ehe war durch ein Gütertrennungsregime geregelt, das festlegte, dass alles, was jede Partei verdiente, ihnen allein gehörte. In diesem Fall hätte die Frau keinen Anspruch auf das erworbene Vermögen während ihrer Ehe.

Seit der Heirat widmet sich die Ehefrau „im Wesentlichen der Hausarbeit, also der Sorge um Haushalt und Familie mit allem, was dazugehört“, heißt es in dem Urteil. Die Rechtsdokumente zeigten eine Aufschlüsselung dessen, was sie für die Jahre zwischen Juni 1995 und Dezember 2020 jährlich verdient hätte. Der Ex-Mann wurde außerdem aufgefordert, ihr monatlich Unterhalt für ihre Töchter zu zahlen, von denen eine minderjährig und die andere Tochter über 18 Jahre alt ist.

Im Gespräch mit dem Radiosender Cadena SER sagte die Frau, deren Name nicht genannt wurde, ihr Mann „wollte nicht, dass sie außerhalb des Hauses arbeitet“. Doch er ließ sie in Fitnessstudios arbeiten, die ihm gehörten, wo sie für soziale Medien zuständig war.

„Ich habe mich ausschließlich der Hausarbeit gewidmet und mich um meinen Mann und das Haus gekümmert. Er hat mich dazu gezwungen, die Hauptrolle bei der Hausarbeit zu übernehmen“, sagte sie. Das Urteil habe sie „sehr glücklich“ gemacht, weil es „gerecht“ sei.