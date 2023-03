Frau wegen Mordes und versuchtem Mord an Neffen und Bekanntem angeklagt

Vasvija Mehic (45) aus Maglaj wird beschuldigt, ihren Neffen E. J. mit einem Stock zu Tode geprügelt zu haben, nachdem er ihr Handy genommen und sich geweigert hatte, es zurückzugeben. Darüber soll sie versucht haben, ihren Bekannten N. S. zu töten.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft des Kantons Zenica-Doboj hat Mehic ihren Neffen am 8. August 2022 in den frühen Morgenstunden in Misurići bei Maglaj mit einem Stock erschlagen. „In einem verlassenen Nebengebäude konsumierte die Angeklagte mit ihrem Neffen E. J. Alkohol. Nach einem Streit darüber, dass E. J. ihr Handy genommen und sich geweigert hatte, es zurückzugeben, griff sie ihn mit der Absicht an, ihn zu töten“, heißt es in der Anklage.

Wie es weiter heißt, schlug sie ihm mindestens viermal mit dem Stock auf den Kopf, wohlwissend, dass sie ihn auf diese Weise töten könnte, was sie laut Anklage auch wollte. „E. J. erlitt schwere Verletzungen und starb einige Tage später im Kantonalen Krankenhaus Zenica“, heißt es in der Anklage.

Nachdem sie ihren Neffen getötet hatte, rief sie die Notaufnahme und die Polizei an.

Mehic wird darüber hinaus vorgeworfen, am 17. Dezember des Vorjahres in Stari Grad in Maglaj versucht zu haben, N. S. zu töten, nachdem er ihr vorgeschlagen hatte, Sex zu haben, was sie ablehnte.

„In der Absicht, ihn zu töten nahm sie eine Axt und schlug neunmal auf seinen Kopf und die Brust. Sie war sich bewusst, dass diese Schläge ihn töten könnten, was sie auch wollte. Sie fügte ihm schwere körperliche Verletzungen zu“, heißt es in der Anklage. Es wird hinzugefügt, dass sie ihm den Kiefer, den Jochbein und die Nase mit der Axt gebrochen hatte, woraufhin sie die Notaufnahme und die Polizei rief.

Das Kantonalgericht in Zenica hat die Anklage gegen Mehic wegen Mordes und versuchten Mordes bestätigt.