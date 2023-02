Kopf des ermordeten Models in einem großen Topf gefunden (FOTO)

Am Montag hat in Hong Kong der Prozess gegen den Ex-Partner des ermordeten Models Abby Choi sowie drei weitere Familienmitglieder begonnen, nachdem die Polizei Körperteile des zerstückelten Opfers gefunden hatte, wird der öffentlich-rechtliche Sender RTHK von CNN zitiert.

Der Ex-Mann des Models, Alex Kwong (28), sein Bruder Anthony (31) und ihr Vater Kwong Kau (65) stehen nun wegen Mordes unter Anklage, während die Mutter Jenny Lee (63) wegen Behinderung der Justiz angeklagt wird, berichtet der Sender RTHK.

Eine Freilassung auf Kaution wurde für alle vier Angeklagte von dem zuständigen Gericht der Stadt Kowloon am Montag ausgeschlossen. Sie müssen laut RTHK erst noch aussagen.

Die Ermittler hatten am Sonntag zuvor einen menschlichen Schädel, mehrere Rippen und Haare in einem großen Edelstahl-Suppentopf identifiziert, von denen angenommen wird, dass es sich um die Überreste von Model Abby Choi handelt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Andere Körperteile, darunter Oberkörper und Arme, fehlen noch.

Die Ermittlungen wurden am Mittwoch eingeleitet, nachdem die 28-jährige Choi als vermisst gemeldet wurde. Zwei Tage fand die Polizei Teile ihres Körpers in einem Haus im Stadtteil Tai Po. In dem Haus seien außerdem ein Fleischerbeil, eine Elektrosäge und einige Kleidungsstücke gefunden worden, teilte die Polizei mit.

➤ Chois Ex-Mann wurde am Samstag an einer Fähranlegestelle auf einer der städtischen Inseln festgenommen, teilte die Polizei mit.

Sein Bruder und seine Eltern wurden am Freitag festgenommen. Eine fünfte Verdächtige, eine 47-jährige Frau, die mit dem Mordfall im Zusammenhang gebracht wird, wurde laut Polizeiangaben am Sonntag festgenommen.

Abby Choi war Model und Influencerin mit mehr als 100.000 Instagram-Followern. Sie trat kürzlich als digitales Covermodel für das Luxusmagazin L’Officiel Monaco auf und nahm an der diesjährigen Paris Fashion Week teil.