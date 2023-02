Vermisst seit 47 Jahren: Studentenfall endlich aufgeklärt!

Nach ganzen 47 Jahren löst die amerikanische Polizei endlich den Fall des vermissten 22-jährigen Studenten Kyle Clinkscales, der 1976 spurlos verschwand.

Am 7. Dezember 2021 erhielten sie nämlich einen Anruf von einem Mann, der ein Fahrzeug am Grund eines Baches in der Nähe der Stadt Cusset in Georgia entdeckte. Sie fanden Knochen eines jüngeren Mannes im verrosteten Ford.

Jetzt ist die Bestätigung eingetroffen – es geht um Kyle, berichtet CBS.

Die Überreste wurden auf Ersuchen des Georgia Bureau of Investigation von einem FBI-Labor analysiert, und ein offizieller Bericht über die Todesursache wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt oder veröffentlicht, sagte die Sheriff-Abteilung.

➤ Kyle Clinkscales verschwand am 27. Januar 1976, als er in seinem Ford Pinto aus dem US-Bundesstaat Georgia zur Auburn University in Alabama zurückkehrte.

Aber er hat es nie an die Universität geschafft. 45 Jahre lang suchte die Polizei nach dem jungen Mann und dem Auto. Es wurde sogar vermutet, dass er ermordet wurde. 2005 verhaftete die Polizei zwei Personen wegen Falschaussagen. Einer bekannte sich in zwei Anklagepunkten schuldig und verbrachte sieben Jahre und acht Monate hinter Gittern.